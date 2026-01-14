賣北韓「萬壽台」油畫判1年 中國男二審認罪盼緩刑、求歸還沒收畫作

中國籍男子殷長亮私下販售被聯合國安理會制裁的北韓萬壽台創作社的油畫作品。(記者楊心慧攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕中國籍男子殷長亮私下販售被聯合國安理會制裁的北韓萬壽台創作社的油畫作品，獲利台幣30萬餘元，涉犯《資恐防制法》，一審判殷男2罪合併1年徒刑、得易科罰金，併科罰金共120萬元，執行完畢驅逐出境；殷長亮提起上訴，台灣高等法院今開庭審理，殷長亮認罪，但主張自己不熟悉台灣法律，一審判太重，請求法官判緩刑，另也希望能返還被沒收的畫作。

北韓違反聯合國安全理事會不擴散核武器決議，遭聯合國安理會進行一連串制裁，其中，包含所有會員國均應禁止提供有助於北韓違禁計畫、活動，或有助於規避制裁的金融服務，包括大筆現金和黃金、開放銀行業補貼、提供公共財政支持、承諾給予贈與、金融援助或優惠貸款。

萬壽台創作社成立於1958年，直屬朝鮮勞動黨中央委員會，是北韓水準最高的美術創作基地，下設11個創作團，包括朝鮮畫、油畫、壁畫、雕塑、繡藝、寶石畫、萬年畫、工藝、陶瓷、出版畫、房地產開發等創作團；北韓被聯合國制裁後，我國法務部也公布，自2017年8月7日起，將該公司列入制裁對象。

殷長亮2020年間與在中國合作的北韓畫作批發業者，向萬壽台創作社所屬畫家訂製畫作，再以12萬6千元及18萬元不等價格，高價販售給台灣民眾。台北地院依《資恐防制法》間接為指定制裁之法人提供財物共2罪，合併應執行1年徒刑、得易科1天台幣2千元罰金，併科罰金共120萬元，全額沒收犯罪所得30萬6千元，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

高院今開庭審理，殷長亮表示，他不知道販賣萬壽台創作社違法，但他知道錯了也認罪，以後絕不再犯、絕對遵守台灣法律，希望法官判緩刑；另外，由於部分沒收畫作是中國廠商所寄賣，如今面臨求償的問題，盼能返還。

殷的辯護律師指出，法務部防制洗錢資訊專區網站並沒寫萬壽台創作社是受制裁對象，且殷長亮是中國籍，中國與北韓非敵對關係，在此生活環境及主觀認知下，他無法知道販賣可能會違反法律，請求法官從輕量刑，另也希望不要被驅逐出境。

殷的辯護律師也說，過去台灣有判決案例，該被告直接賣石油給北韓，但無併科罰金，也盼較輕，懇請法官審酌相關案例，減輕被告刑度；另外，此案不具社會危害性，符合減刑要件，母親罹患癌症、慢性病，請求考量聯合國公約可減刑因素，給予被告緩刑恩典。

檢察官表示，被告自承交易模式是畫作的買空賣空，若返還畫作及相關證書，被告未來有再度交易的高度風險，且一審判決量刑的部分無過苛的問題。

審判長諭知今年2月4日將宣判此案。

