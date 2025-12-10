賣台洩密1次就賺210萬！史姓退役飛官共共諜「增判」貪汙重罪再囚1年6月

記者陳佳鈴／台中報導

震驚全臺的國軍共諜滲透案出現重大法律追訴進展！史姓退役空軍少校飛官因涉嫌為中國大陸情報部門工作，利誘現役軍官洩漏國防機密一案，除了先前已定讞的洩密既遂罪刑期外，今（10日）台中高分院更一審，針對原被最高法院撤銷發回的「未遂犯行」部分，法院主動認定並「增判」一條《貪汙治罪條例》的重罪。

史男遭大陸情治人員吸收後，藉由在相關公司擔任監事的掩護，鎖定並吸收國軍現役人員。自 2021 年起，透過利誘手段，成功鎖定空軍戰術管制聯隊的許姓管制官。兩人交易的情報包括空軍反制共機擾臺的「第一線作戰策略」、關鍵的「雄三飛彈部署計畫」，以及極度敏感的「雄鷙專案」文件。史男單次洩密即獲取新臺幣 210 萬元的不法利得。

史男先前已被依《國家安全法》的「洩密既遂罪」判刑 2 年 2 個月，此部分已於 2025 年 8 月定讞。本次更一審審理的，原僅是史男企圖吸收其他軍官的「洩密未遂罪」部分。然而，法院在詳加審理後，認定史男以金錢交換軍事機密的行為，已不單是洩密未遂，更明確構成了《貪汙治罪條例》中，「非公務員對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪」。

台中高分院法官強調，史男以金錢對公務員「行求賄賂」的行為，已經觸犯更重的貪汙罪。法院依「想像競合犯關係」，決定從重依貪汙罪處斷，最終判處 1 年 6 個月徒刑。此判決結果不僅嚴懲了洩密行為，更凸顯了司法機關對軍事人員收受賄賂的零容忍態度。

史男的刑期將加上已定讞的 2 年 2 個月，總計超過三年半。至於被其吸收的許姓管制官，則已被判刑7年4個月，仍在進行上訴。

