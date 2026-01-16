賣台積電挽救台美關稅？ 財務長親揭擴大美國投資原因

台積電財務長黃仁昭受訪表示，在美國擴大投資與台美貿易協議無關，，純粹是對AI熱潮充滿信心。。（取自政治大學臉書）



行政院今天（16日）宣布台美關稅談判結果，台灣順利取得對等關稅15%不疊加，且半導體與衍生品關稅獲「232條款」最優惠待遇，但在關稅宣布前，台積電董事長魏哲嘉表示將在亞利桑那州購地打造「超大型晶圓廠聚落」，外界質疑此舉是否是為了關稅讓利。對此，台積電財務長黃仁昭受訪表示，在美國擴大投資與台美貿易協議無關，且台積電也未參與任何關稅討論，純粹是對AI熱潮充滿信心。他也強調最先進的技術仍會在台灣開發。

台積電董事長魏哲嘉今天在法說會提到將在亞利桑那州打造「超大型晶圓廠聚落」，擴大對美投資。沒多久政府宣布台美關稅底定15%不疊加，台灣企業也會投資2500億美元於美國半導體、AI等相關部門，還會再用2500億美元的信用擔保強化供應鏈，為晶片爭取優惠待遇。



外界質疑台美關稅背後付出的代價是出賣台積電，台積電財務長黃仁昭接受美國CNBC訪問時否認這個說法，表示台積電從未參加關稅談判或相關議題，擴大在亞利桑那州投資，是因為公司對全球AI熱潮充滿信心，客戶也有相關需求。







黃仁昭說，台積電在亞利桑那州第一座晶圓廠取得非常好的成果，除了已實現量產外，良率、技術水準也達到台灣晶圓廠水準，不過最先進的製造技術仍會留在台灣，等到穩定下來就可以嘗試向海外轉移。（責任編輯：殷偵維）

