賣向歐洲 黃偉哲率團賣農產到法國

黃偉哲市長首度訪問法國，行銷台南農產品進軍歐洲市場。（新聞處提供）

記者翁順利、翁聖權∕台南報導

台南市長黃偉哲近日率團首度訪問法國拓寬國際通路，前往世界級的Rungis批發市場拜會當地鮮果貿易商外，也在駐法代表處郝培芝代表的安排下，與法國台灣食品通路商會面，雙管齊下針對鮮果外銷與農產加工品進行商談。

黃偉哲市長向法國貿易商說，台南是台灣的農業重鎮，全年盛產各類優質鮮果，此次提供新鮮水果樣品，進行推廣，其中鳳梨、芭樂都是首次輸入法國。當地貿易商給予高度評價，認為台南水果品質優異，具有與拉美或東南亞產品區隔市場的競爭優勢。

廣告 廣告

黃市長也向台灣食品通路商展示多項台南各區特色農產加工品，包括蝦餅、果乾、蕎麥茶、拌麵及多樣特色飲品點心，不僅健康養生符合歐洲消費趨勢，加工品運輸、保存便利的性質也令通路商反響熱烈。

市府團隊此行實地了解法國果品分銷制度及消費者喜好，對未來農產品外銷策略規劃極具參考價值，未來台南市府將持續整合民間業者與國際通路資源，讓台南農產品站穩歐洲、走向世界。