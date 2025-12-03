賣地瓜球好不好賺？ 連鎖店加盟爭議財報露端倪

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男子花了25萬元加盟某知名連鎖地瓜球，經營2年半後，總店撤銷合約，要求李男卸下招牌、不得使用品牌，李男認為總店片面解約已違約，提告要求賠償85萬元損失，法官雖認定李男請求有理，但算出他每月淨利只有3萬9千餘元，因此判總店應賠51萬2千餘元。

判決指出，2021年3月，李姓男子花了25萬元加盟金，向某知名連鎖地瓜球申請在屏東開店，雙方簽約後，議定每月所需地瓜球原料需向總店訂購進貨，若合約到期後未續約，則視為同意續約。

廣告 廣告

2022年7月，第一次合約期滿，雙方再簽定「加盟合約書增修條款」，李男也將屏東的加盟店改到高雄；2023年8月，第二次合約到期，總店通知不再續約，但李男不同意，堅持要繼續營業，總店斷料，李男無法繼續炸地瓜球，只好去飲料店工作賺錢，他認為總店違反合約害他長達1年多無法擺攤，提告要求賠償65萬餘元的營業損失加上20萬元加盟金。

高雄地方法院審理時，總店指出，當時提前終止合約時，李男也有同意，並傳訊告知「如何解約隨時候教」，因此公司並未違反合約，且李男雖結束加盟，又在原地更名同樣賣起地瓜球，並沒有造成任何損失，公司不應該賠錢給他。

法官綜合相關事證後，認定解約的事，不能僅憑雙方對話及應答即認定合意終止契約，因此判總店解約不合法，應賠償李男相關營業損失，但根據李男之前向總店叫貨量計算，扣除掉每月2千元的品牌使用費、房租9千元，李男平均每月淨利只有3萬9千餘元，因此判總店應賠51萬2千餘元，可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

砍斷天道盟「黑狗」雙腿腳筋 2男羈押禁見

柯文哲涉貪案聲請辯論、宣判全程直播 北院合議庭裁定宣判後5日內「公開播送」

林書逸轉戰富邦 喚回最好時光

