賣地瓜球月入5萬卻被解約 加盟主「被停業」13個月告贏總部賺到51萬

李姓加盟主花25萬元加盟某知名地瓜球品牌，結果前年8月起卻被總部認為合約已滿未再供貨形同「被解約」，加盟主不滿，認為總部違約，要求總部賠償他13個月停業損失及25萬元加盟金，法官認為該合約有「自動續約」條款，判加盟主勝訴，扣除租金後，總部應賠償51萬元營業損失。

判決指出，李姓加盟主2021年3月21日加盟該地瓜球品牌，合約自同年4月20日起自隔年7月19日止，首次合約期滿後再和總部續約1年，並將營業地點自屏東搬到高雄，合約自2022年7月25日起至隔年7月19日止。

第二次合約期滿後，加盟主持續叫貨2次，但2023年8月2日起，卻被總部認為合約早已期滿未再供貨給；加盟主不滿，認為當初總部傳訊說要解約時他不同意，還要總部繼續送貨，結果卻被認為合約期滿終止，侵害他權益。

加盟主認為，第二次續約至2023年7月19日期滿後，他還有叫兩次貨，可見當初簽的合約已自動續約，他被總部片面解約後，被迫到飲料店打工，損失慘重。

加盟主計算後，認為當初加盟金、設備共投入25萬元，另從2021年4月起至2023年8月被解約為止，他進貨941盒，每盒平均獲利約1500元，換算月營收約5萬元，以停業13個月計算，加上加盟金等，向總部求償85萬5330元。

總部挨告後反駁，稱第二次合約期滿前，雙方就未來是否續約及續約內容遲無共識，兩邊合約早在2023年7月19日就結束，且當初他也傳訊息給加盟主父親討論解約，李父還傳「0K」貼圖表示同意，且加盟主事後更改招牌名繼續營業，可見營業未受損失，不應向他求償。

不過，高雄地院法官檢視合約，認為合約條款載明若要終止合約，應在期滿前2周通知對方，否則視為續約，再另簽定合約，換言之若未通知他方不再續約，該合約便自動展延，繼續生效，因雙方都未提出不續約的書面資料，合約應自動展延1年。

至於李父回傳「0K」貼圖表示同意解約一事，法官則認為李父只是回覆總部同意討論解約意象，並不代表對話及應答就有終止契約的意思。

法官認定該契約已自動續約，又未經合法終止，仍具合法效力，總部未履行供貨義務，應賠償加盟主營業損失，扣除租金、品牌使用費等，每月收入以3萬9400元計算，合計51萬元，至於加盟金則免賠。可上訴。

