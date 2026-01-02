賣場上演餵食秀！尪護愛「遭小三前任砍」婆婆寄孕婦補品 正宮抓包敗訴

記者羅欣怡／新竹報導

新竹人妻告夫外遇連帶求償100萬，但法官認為沒有實證無法成立。（示意圖／資料畫面）

新竹人妻小美（化名）經友人告知，發現丈夫阿力（化名）和傳播妹互動熱絡，還在賣場上演餵食秀，甚至抓包婆婆寄送孕婦補品給丈夫，沒多久傳播妹就產子，小美憤而提告求償百萬，新竹地院審理後，因「1原因」判小美敗訴。

判決書指出，小美和丈夫結婚後2年，小美的朋友在台北市大賣場看見阿力和一女子互動親密，兩人還互相餵食，甚至一起回到台北市的住處。小美說，又過了幾個月，阿力在住處被小三的前男友砍傷，當時小三也出現在現場，可見兩人關係匪淺，再加上發現婆婆還寄送孕婦補品給小三，沒多久小三就產下一子，小美更認定阿力不忠於婚姻，憤而對二人連帶求償100萬元。

阿力辯稱，當天在大賣場還有其他朋友一起前往，只是因角度關係，所以拍下的照片「看起來」像是2個人，至於媽媽記得孕婦補品，則是給自己和小美吃的，他也不知道對方已經懷孕。

法官調查，小三男友作證說，是因阿力餵毒，他心生不滿才會砍傷阿力，並非懷恨二人有曖昧，此外法官查調男嬰戶籍登記資料，並無阿力認領之記載，難憑小美猜測就認男嬰是老公的種，最後駁回小美之訴。

