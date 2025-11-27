賣場員工見幼童門口亂跑，細心叮囑「很危險唷」！反遭孩子媽辱罵逼下跪。圖／翻自economist.co.kr

南韓網友今（27日）熱議一段影片，事發在全羅南道順天地區，一間生活用品賣場的一名員工，看到有一名小朋友在店門口區域亂跳亂跑，這名員工當下細心叮囑小朋友「很危險唷」，沒想到惹怒孩子媽，這位員工更在現場對這位孩子媽下跪賠罪。

據南韓《NEWS 1》報導，有網友上傳影片，表示在該賣場看到「很離譜的事」。據悉這名賣場員工，看到一名小朋友在門口區跑跑跳跳，這名員工就上前叮囑：「亂跑會很危險唷！」結果過不久，孩子的媽出現了，當場「教訓」這名員工，逼員工跪下。

員工似乎不想激起這名媽媽的情緒，按照媽媽的指示跪下，隨後媽媽開始對員工辱罵，大聲責罵：「只有媽媽能教訓小孩，顧客要怎麼做，還需要你這個員工教嗎？」影片也見到媽媽準備走出門，員工則是一路跪著追媽媽，不斷向她道歉。

隨後這段影片上傳網路，引發網友熱議，就有網友說：「看起來這是顧客堂堂正正的要求，但本質上就是威脅！」、「這媽有病吧！」、「人家擔心你家小孩，你還逼員工下跪。」、「媽媽放任小孩亂跑還怪別人！」



