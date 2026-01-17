賣場女實習生被安管拖進機房拍裸照、性侵 全聯遭判連帶賠償300萬

社會中心／陳韋劭報導

賣場女實習生被惡狼拖進機房性侵。（示意圖／AI生成照）

男子張偉傑在大潤發擔任安管人員期間，因告白女實習生小穎（化名）遭拒，竟趁上班時間持水果刀將她拖進賣場機房內強脫衣物拍攝裸照，隨後性侵得逞，再以沙拉脫沖洗小穎下體意圖脫罪。刑事部分，張男被判處有期徒刑13年6月確定；民事部分，被害人及家屬同時對大潤發提告求償，法官認為大潤發有重大疏失，判全聯實業股份有限公司（大潤發被併購）應連帶賠償300萬元。

判決指出，張偉傑前受僱於大潤發鳳山分公司，擔任安全管理人員，2022年1月間，結識當時尚未成年、在賣場擔任實習生小穎，張男心生愛慕向小穎告白，但遭小穎拒絕且封鎖，張男遂開始謀畫對其性侵。張男藉職務之便，利用公司安管疏失，未按時繳回機房鑰匙，並趁小穎上班前於賣場地下1樓埋伏，見小穎出現後，以水果刀要脅其性命，將她拖入機房，並以鑰匙將機房門反鎖。

張男強脫小穎全身衣物拍攝裸照，並恐嚇她「不得報警，否則就殺死你，並將裸照散布出去」等語，再對性侵小穎得逞，並以預置的沙拉脫沖洗其下體，並再次恐嚇小穎不得報警後離去。小穎因心生畏懼而有創傷後壓力疾患與失眠等症狀，至今持續至精神科就診治療。

小穎及其父母主張，大潤發放任張偉傑取得地下室機房鑰匙以事先放置作案用之工具，案發時未能有足夠之安管人員落實巡邏、監看監視器畫面，致使被害人在女廁前遭持刀威脅、拖行經過樓梯、安全門、機房期間，均無安管人員及時發現、施以救援，大潤發公司在賣場安全及員工管理顯有疏漏且監督不週。民事部分已向張男求償300獲判賠，但張男卻始終未清償，因此向大潤發提告連帶負損害賠償責任。

大潤發主張，張偉傑當時僅到職10個月，聘僱時已要求他附無前科證明，且當日是請假、未出勤狀態，係張偉傑基於私人犯罪行為，公司所無法預見，取得機房鑰匙一事，亦與張男擔任安管人員之職務無關，公司並無未盡監督責任之情形。此外，案發時為午間休息時間，公司於員工休息時間本無監管所在地的義務，這起案件是張偉傑私人故意犯罪行為，公司不應連帶負賠償責任。

高雄地方法院審理後，法官認為張偉傑輕易取得犯罪所需之班表、機房鑰匙，以及案發時未能有足夠的安管人員落實巡邏、監看監視器畫面，以致被害人遭持刀威脅、拖行到被性侵，均無人員及時發現、施以救援，足見被告對賣場安全及員工管理，顯有疏漏且監督不週以及防止事故發生的疏失，應負連帶賠償責任，判賠給小穎及其父母共300萬元，因大潤發已與全聯合併，判全聯要承擔賠償費用。可上訴。

