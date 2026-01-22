賣場搶停車位互嗆叫囂！擋車10分鐘+吐檳榔渣挨告 彰化男獲判無罪

記者潘靚緯／台中報導

彰化縣劉男不滿吳男擋在車前叫囂還吐檳榔渣，提告妨害自由與毀損。（圖／翻攝自Google地圖）

為了搶停車位，兩名男子竟鬧到上法院。去年1月，彰化吳姓與劉姓男子，在大賣場停車場發生糾紛，吳男不滿被對方飆罵四字經，氣到站在劉男車子前打電話報警，劉男認為吳男站在車前阻擋他離開，甚至還朝引擎蓋吐檳榔渣，提告妨害自由及毀損罪嫌，毀損部分檢方以未達損壞程度為由不起訴。一審認定劉男當時可倒車離開，判決吳男無罪，檢方不服提上訴，二審予以駁回，全案定讞。

檢方調查，吳姓男子在彰化縣一間大賣場前的停車場，為了停車問題與劉男發生糾紛，吳男眼見劉男準備開車離開，突然走到劉男車子前，阻擋劉男離開，直到警方到場，吳姓男子才離開，檢方依妨害自由罪嫌起訴吳男。劉男另外對吳男在引擎蓋吐檳榔渣提告毀損，但檢方認為髒污未損及或腐蝕鈑金，未構成損壞，不起訴處分。

彰化地院一審時勘驗行車記錄器，查出兩人互吵爭執長達12分鐘，一開始吳男經過劉男車前，聽到劉男在車內罵髒話，吳男便轉身走到車前，左腳與車輛發生碰撞，立即打電話報警，緊接著兩人爆發口角，直到警方到場，吳男才離開。

法官認為，吳男雖然持續站在劉男車子前，期間並未對劉男或車輛有任何強暴、攻擊行為，加上車子後面還有足夠空間可倒車離開；吳男則表示因被人罵髒話、腳被撞到受傷，為了維持現場才在車前等待警方，又有驗傷單據可佐證，因此判處無罪。

檢察官認為吳男擋在劉男車前，造成劉男無法開車駛離，顯有強制犯意，提出上訴。台中高分院審酌，當時劉男車外只有吳男站在前方，主觀上可認知吳男聽到從劉男車內發出的辱罵聲，才會站在劉男車前，依照事發順序，吳男顯然並非無故阻擋劉男離開現場。等待員警到場期間，劉男還下車與吳男爭吵，並無執意駛離的舉動，難以認定吳男有強制犯行，駁回上訴，且不得再提上訴。

