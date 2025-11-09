賣場未通知消費者 衛生局開罰

彰化縣一家畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」、溯源編碼「I47045」蛋品，被檢出芬普尼超標，產品流向高雄等9個縣市，9縣市衛生局7日接獲彰化縣衛生局通知後各自追蛋，請通路下架回收，但不少蛋品已被消費者吃下肚。目前已售出的蛋數尚待統計，其中高雄市衛生局發現大全聯鳳山店未依指示主動積極通知消費者，依違反《食品安全衛生管理法》開罰，將處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

彰化縣衛生局配合中央禽畜水產品藥物殘留監測計畫抽驗，在縣內一家畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）檢出芬普尼代謝物超標，下令鮮健洗選蛋場的蛋品先行全部下架停售，檢出芬普尼的同批號及相關蛋品全數回收，7日通知台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣市、桃園、新竹縣等9縣市預防性下架。

各縣市發現蛋品主要流向全聯、楓康超市及少數私營蛋行，不少蛋品已售出被吃下肚，其中高市衛生局7日赴全聯鳳山分公司，發現業者上月24日購入問題產品四季巨蛋14盒、初卵頭窩蛋28盒、悠活鮮蛋200盒，現場僅剩少量盒數，當場要求下架並主動通知購買的消費者；但8日再次稽查，發現鳳山大全聯未依指示主動積極通知消費者，因此依違反《食安法》開罰。

彰化縣是雞蛋主要產地，縣府農業處表示，全縣有933戶蛋雞場、約2082萬隻蛋雞，年產約43億顆雞蛋，年產值約135億元，農業處派員至該畜牧場檢測飼料及蛋品，未測出芬普尼超標。

彰化蛋農陳秋池推測，出事的畜牧場可能採傳統開放式養殖，才會使用芬普尼這種環境用藥。他強調，先進的密閉式養雞場不需使用環境用藥，經此事件，消費者可能對市面散蛋會產生疑慮，搶買有品牌雞蛋。「老王樂活農場─樂活養生蛋」王姓負責人認為，全台每日蛋品流通量龐大，15萬顆僅占極小比例，此次事件屬特定牧場管理疏失，影響範圍有限，不致造成蛋價波動。