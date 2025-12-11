賣場賓士「門沒關」尪跪姿狠撞妻！硬辯「沒XX」下場曝
社會中心／李汶臻報導
知名連鎖大賣場今年2月爆出顧客在地下停車場上演活春宮戲碼，流出影片可見，一輛賓士車不停震動搖晃，後車廂敞開未關，明顯可見一個人坐在另一個人身上，疑似做出親密連結舉動。彰化警分局事後證實，業者告發當事人涉嫌妨害風化，涉事夫妻也被依妨害風化罪移送偵辦。檢方偵訊時，丈夫林男坦承有裸露行為，但否認有性交，並強調只是「一時興起」。彰化地方法院近期做出判決，林男被處拘役20日，可易科罰金2萬元。
判決書指出，事件發生在今年2月23日晚間，林男開車載妻子到彰化市一處大賣場，車子停進地下停車場後，他竟在車尾廂脫下長褲與內褲，露出下半身並跪坐在後車廂，還疑似前後擺動。許多顧客購物完準備離開賣場，撞見林姓夫妻的「活春宮」，還有人將激戰畫面錄下並PO網，吸引超過530萬人觀看，PO事後將原貼文刪除。
事發當下賣場仍在營業中，業者告發當事人涉嫌妨害風化，警方依車牌追查出賓士夫婦的身分並通知林男到案說明。林男在警詢及檢方偵訊時，坦承有裸露行為，但沒說明為何脫去衣物。另外，他還澄清並沒有做出性交姿勢，並供稱只是「一時興起」也感到相當不好意思。
彰化警分局泰和派出所長張志豪說明，流出影片的拍攝點位於轄內，並已掌握涉嫌妨害風化嫌疑人身分。（圖／泰和派出所提供）
日前判決結果出爐，法官認定林男在大賣場地下停車場公然裸露生殖器，且以跪坐姿勢，連續前後擺動腰臀部，做出性交姿勢，為客觀上足以刺激或滿足性慾，有礙於社會風化之猥褻行為。法官指出，林男犯後態度坦承，且考量其學歷、經濟狀況及相關前科，衡酌後量處拘役20日，可易科罰金2萬元，全案可上訴。
日前判決結果出爐，法官認定林男在大賣場地下停車場公然裸露生殖器，且以跪坐姿勢，連續前後擺動腰臀部，做出性交姿勢，為客觀上足以刺激或滿足性慾，有礙於社會風化之猥褻行為。林男坦承犯行，被依公然猥褻罪起訴，被處拘役20日，可易科罰金2萬元，全案可上訴；妻子則獲不起訴處份，檢方向法院聲請簡易判決處刑。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：賓士男「跪姿狠撞妻」車門沒關！530萬人看過「硬辯沒XX」下場曝
