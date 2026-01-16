賣場驚傳販售過期變質食品 桃市衛生局突襲稽查列重點對象嚴控

衛生局突襲稽查列重點對象嚴控 。





針對近日有民眾反映，於轄內某知名賣場疑似購買到過期且變質之食品，引發社會關注。對此，桃園市衛生局表示高度重視，已於接獲通報後第一時間派員前往現場進行無預警稽查，全力為市民食安把關。

衛生局指出，稽查小組接獲檢舉後，立即啟動應變機制前往涉事賣場進行實地核查。雖然稽查當下，貨架上並未發現與民眾反映同批次的違規產品，但衛生局並未掉以輕心。

民眾所提供的採買照片、發票憑證及相關證據，已正式列為本案的重要調查依據。衛生局目前已要求業者針對該項產品的「進貨來源」、「庫存清單」及「效期管理制度」，於限期內提出完整書面說明，以釐清是否存在管理疏漏。

為確保市民消費權益，避免類似食安疑慮再次發生，衛生局已正式將該業者列為「重點查核對象」。未來將採取不定期、不打招呼的隨機抽驗與稽查，督促業者落實內部品管。

衛生局重申，感謝民眾發揮監督力量，共同守護食安環境；同時正告所有食品從業者，務必落實自主管理責任，若未來經查獲具體違規事實，衛生局定將依法裁處，絕不寬貸。

