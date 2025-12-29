賣場驚見「善的循環」！百元停車費瞬間歸零 直接免繳費

現在到各大賣場購物，消費滿額都可以折抵停車費，最近一名網友就在網上分享，自己準備離開賣場、繳停車費時，看到機台上出現「善的循環」，讓他們直接不用繳停車費，貼文在網上曝光掀起網友熱議。

一名網友在Threads上分享一段影片，可以看到她和媽媽在賣場買完東西後準備離開，離開前繳費機台支付停車費，不過她發現其他顧客都會將用不到的停車折抵放置在機台上，這讓不少需要用的人可以省一筆費用。

從畫面中可見，原PO與媽媽掃完第一張停車券後，馬上就折抵了100元的停車費，接著便從機台的凹槽裡拿起一張停車券，最後成功將剩餘的25元停車費也折抵掉，對於這次的遭遇，她說：「台灣人真的很溫暖，用不到的停車折抵都堆在繳費機上面，留給需要的人用，我媽媽表示非常感謝。」

貼文一出，立即掀起不少人的共鳴，紛紛留言：「我也會留著，因為我也曾經撿過別人留的，善的循環」、「我平常用不到也會這樣留欸，結果昨天用了兩張別人留的」、「這不是廢紙，這是台灣人的溫柔」。

