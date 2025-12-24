賣場鮮魚直接冷凍「根本養細菌」 無毒教母曝保鮮關鍵步驟

許多忙碌的現代人從賣場購買盒裝鮮魚後，習慣連同包裝盒直接放入冷凍庫，這種做法其實大大NG。無毒教母譚敦慈指出，盒底殘存的血水反而可能滋生細菌，導致魚肉變質，正確方式應該是先清洗、去除血合線後，再以密封袋分裝冷凍。

許多忙碌的現代人從賣場購買盒裝鮮魚後，習慣連同包裝盒直接放入冷凍庫，這種做法其實大大NG。 （示意圖／Pexels）

譚敦慈在臉書粉專「TVBS T觀點」分享魚肉保存技巧時表示，崇尚養生、每天都吃魚的她，特別注意保鮮細節才能鎖住魚肉的鮮甜。她提醒，賣場販售的鮮魚雖然已經處理好魚鱗與內臟，但買回家後仍有許多地方需要注意。

首先必須去掉保鮮膜與包裝盒，譚敦慈說明，盒子上的保鮮膜不一定能耐低溫，加上盒底可能殘存血水，因此必須倒掉並更換容器。即使是已處理過的鮮魚，放進冷凍庫前還是要清洗，尤其貼近中間魚骨的血合線，一定要用剪刀剪除，近魚腮部位也要用清水仔細沖洗，這兩個部位若沒清洗乾淨，很容易產生腥味。

譚敦慈提醒，賣場販售的鮮魚雖然已經處理好魚鱗與內臟，但買回家後仍有許多地方需要注意。（圖／中天新聞）

清洗完畢後，她建議依家庭人口數將魚肉分切成一次食用的份量，再以紙巾擦乾魚身，置入密封袋裡才放進冷凍庫。譚敦慈強調，分裝好每次食用的份量，也可避免吃不完而重複退冰與冷凍的問題。

針對醃製魚的保存方式，譚敦慈分享，可先抹鹽醃製，再用滾水汆燙，之後將燙熟的魚肉以密封袋分裝，依每一餐要食用的份量一袋袋放進冷凍庫。她表示，想吃的那天早上上班前從冷凍庫拿出一袋放進冷藏室，回家時魚肉已經退冰，只要放進烤箱或油鍋微煎一下就能快速上餐桌，對忙碌的現代人來說是節省時間的作法。

