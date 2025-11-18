賣場一排「阿薩姆」驚呆一票人！暢銷21年 官方曝：有23種口味
生活中心／陳慈鈴報導
飲料對於許多台灣人來說，是生活中不可或缺的必需品之一。近日有人前往賣場意外發現驚人一幕「一排的阿薩姆」，將畫面拍下來分享到社群後，掀起討論潮。
一名網友於《Threads》發文分享逛賣場的特殊經歷，「好多沒看過的飲料，主要是一排的阿薩姆」。只見他貼出的照片上，可以看到滿滿的阿薩姆奶茶系列產品，像是草莓風味、榛果、牛奶糖、蘋果、哈密瓜等各種口味，整齊排列在貨架上。
畫面曝光後，迅速引起熱議。不少網友直接被驚呆「嚇死，阿薩姆那麼多口味？」「還真的很少看到一次那麼多阿薩姆聚在一起」；還有網友分享，「阿薩姆還是原味好喝」、「當過兵的上面那排阿薩姆大概都有看過，之前晚上放手機時間一定是一手滑手機一手喝飲料」。
阿薩姆奶茶由匯竑國際生產製造，自2004年至今，在台灣已經熱銷21年。根據官網資料顯示，目前還在銷售的口味一共有16種，停售的口味則有7種，合計23種口味。詳細內容整理如下。
【銷售品項】
1. 阿薩姆奶茶 250ml/300ml/350ml/340ml/400ml/590ml
2. 阿薩姆奶茶-蘋果風味 250ml/300ml/400ml
3. 阿薩姆奶茶-草莓風味 250ml/300ml/340ml/400ml/590ml
4. 阿薩姆奶茶-珍珠奶茶口味 300ml
5. 阿薩姆咖啡奶茶 350ml
6. 阿薩姆綠奶茶 400ml
7. 阿薩姆榛果奶茶 400ml
8. 阿薩姆芋香奶茶 400ml
9. 阿薩姆楓糖腰果奶茶 400ml
10. 阿薩姆麥芽燕麥奶茶 400ml
11. 阿薩姆黑糖珍珠奶茶 400ml
12. 阿薩姆哈密瓜奶茶 400ml
13. 阿薩姆牛奶糖奶茶 400ml
14. 阿薩姆巧克力奶茶 590ml
15. 阿薩姆雙茶會奶茶 400ml ※ 330ml 停售
16. 阿薩姆雙茶會四季春奶茶 400ml
【停售品項】
1. 阿薩姆双茶會烏龍奶茶 530ml
2. 阿薩姆双茶會烏瓦奶茶 530ml
3. 阿薩姆雙茶會黃金烏龍綠奶茶 530ml
4. 阿薩姆香草奶茶 400ml
5. 阿薩姆海鹽核桃奶茶 530ml
6. 阿薩姆黑白酷奇奶茶 300ml
7. 阿薩姆泰式奶茶 300ml
