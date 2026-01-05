賣家吐槽「阿嬤的最愛」過年糖果：我不懂，超難吃，不要買！全網朝聖

生活中心／林昱孜報導

阿嬤最愛「三色糖」，超誠實賣家：超難吃別買！網路掀起熱議。（圖／翻攝Dcard）

吃甜甜過好年！農曆春節將至，家家戶戶開始採買年貨糖果，近日有網友在蝦皮購物發現「超誠實賣家」，商品標題直接開啟勸退模式，雖然糖果貴為「阿嬤的最愛」，但自己卻吃不懂，要大家不要買。此商場被截圖PO上Dcard，立刻引起網友共鳴與討論。

大批網友勾起兒時回憶，分享小時候吃三色糖方式。（圖／翻攝Dcard）

「以前真的覺得這種三色軟糖好難吃，吃起來沒什麼味道感覺塑膠塑膠的，新年每次糖果都剩這款」，網友在《Dcard》發文，超復古軟糖勾起眾人回憶，日前還在蝦皮上看到賣家超誠實，直接在標題上寫著「古早味軟糖 阿嬤的最愛 但是我不懂 超難吃 不要買」。

有買家購入後給了三顆星差價，超誠實賣家直接吐槽：「我標條就有寫：不好吃，不要買了啊～」、「就跟你說不好吃了你還要買？買了還要給我三顆星」。該款「阿嬤的最愛」軟糖，因為是不少人小時候的回憶，因此文章立刻引起熱議。

即將迎來農曆新年，不少人開始採買年貨、糖果。（圖／資料照片）

網友紛紛留言，「我很喜歡耶，有時候還會故意咬紅色，再咬綠色，剩下一點白白的再吃掉」、「紅綠燈明明一百分」、「欸我真的也不懂這個糖， 但我阿嬤也超愛」、「這個真的超難吃，跟金幣巧克力一樣是小時候阿嬤家的惡夢」、「這款賣超好，過年每次都一直補」。

