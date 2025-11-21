賣家產還千萬債務！74歲男星暴瘦、白鬍顯憔悴 本尊露面曝健康狀況

娛樂中心／綜合報導

74歲港星「肥貓」鄭則仕踏入演藝圈多年，曾憑藉《何必有我？》、《三個受傷的警察》榮獲香港電影金像獎的肯定，近來，掀起關注的是鄭則仕被發現身形暴瘦，鬍鬚花白、面容憔悴，讓人擔憂其健康狀況，對此，鄭則仕日前也親自拍片回應，證實的確瘦了70斤。

鄭則仕在抖音發佈最新影片，針對傳聞一一回應，只見他在鏡頭前曬出拍片當天的報紙，強調死訊是假的，不避諱坦言因為生意失敗而欠債千萬，最終需要拿家當抵債的往事，但否認全家住在貧民窟的傳言，至於他為何會看起了消瘦不少，鄭則仕表示是為了健康著想減重，如今也從270斤瘦到200斤。

廣告 廣告

鄭則仕透露蓄鬍是為了塑造電影角色形象，所以才會看起來顯得憔悴，表示等到電影拍攝完畢，「鬍子剃掉，還我本來的面目」，為了證實所言不假，鄭則仕還做出跑步的動作來證明身體硬朗，最終，鄭則仕呼籲大家要力求真相「用腦袋分析」，認為現今科技發達，就算目睹也有可能是假的，以幽默的方式澄清外界的傳聞。

鄭則仕透露減肥是為了健康著想。（圖／翻攝自鄭則仕抖音）

更多三立新聞網報導

38歲女模不忍了！直播開砲汪峰隱瞞婚史 「替他生女兒」卻沒名分

梁云菲輕生獲救「記憶模糊」 慚愧認不敢見朋友：沒控制好自己

鬧翻Andy老師！家寧「IG帳號無預警消失」 網狂酸：出現微妙的變化了

郭書瑤太犯規！黑西裝現身「裡面什麼都沒穿」 辣露渾圓南北半球

