賣屋前先查一查 永慶房屋「售屋房價即時算」抓準房屋真價值

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

近幾年來房價受到經濟發展的亮眼而高漲，又因銀行房貸緊縮和央行實施第七波選擇性信用管制的關係而出現起落，為了幫助消費者掌握最新的行情趨勢，永慶房屋的「售屋房價即時算」讓雙北地區的民眾只要輸入地址，就能輕鬆掌握房屋的最新行情和區域內的房市動態，讓房市資訊變得更透明、更輕鬆可得。

消費者若是在估價過程中，遇上不專業的經紀人、甚至是黑心房仲聯手投機客刻意估低房價，未來售屋時造成鉅額的財物損失。為了解決消費者的痛點，永慶房屋運用30餘年累積的經驗和資料庫，並且導入永慶獨有的演算法，針對雙北直營地區推出「售屋房價即時算」服務。雙北地區的民眾只要輸入地址，就能輕鬆掌握房屋的最新行情和區域內的房市動態，讓房市資訊變得更透明、更輕鬆可得。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，房屋是難以規格化定價的產品。位置、屋況的不同，都會導致相似房屋的價格產生差異，使民眾難以掌握自身房屋行情，再加上房價會隨著市況產生漲跌，進一步加深房屋行情估算的難度。為了幫助消費者輕鬆地掌握房價行情，永慶房屋運用30餘年累積的經驗和資料庫，並且導入永慶獨有的演算法，讓消費者只需要輸入地址，就能檢索房屋周遭類似物件的實價登錄資訊。

除了利用政府的實價登錄資訊之外，永慶房屋的「售屋房價即時算」還會每天更新行情數據。在永慶房屋成交的物件，交屋隔天便會立即登錄在永慶房仲網並存入資料庫中，使「售屋房價即時算」能夠即時更新行情估算。除了已經成交的房市資訊之外，永慶「售屋房價即時算」系統，同時將社區周遭正在銷售中的物件的開價納入考量，讓計算出來的參考行情更貼近市場。民眾也可以直接參考周遭房屋目前的開價，對區域房市有更清楚的認知。

陳賜傑更指出，永慶房屋在雙北直營地區擁有數量相當龐大的交易紀錄，這也使得永慶房屋的「售屋房價即時算」不僅能夠更快更新數據、數據來源也更全面，讓房價估算更貼近市場。

屋主若需要更精準的行情評估，「售屋房價即時算」上也能直接找到長期耕耘社區的永慶房屋經紀人。只要輸入聯絡資訊和地址，永慶房屋的社區專家就會主動與屋主聯繫，進一步提供更全面詳盡的「誠實售屋企劃書」，並針對屋主房屋的優劣勢做出更精準的評估，並提供客製化的售屋建議。

消費者即使委託其他房仲售屋，也可以上「售屋房價即時算」試算，檢查其他房仲的估價是否有出現價格落差過大的狀況，避免遭到黑心房仲聯手投機客刻意賤賣房屋的情事。若後續委託永慶房屋售屋，屋主將享有業界唯一的「真房價保證」。永慶房屋的經紀人如違反相關誠實服務承諾，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，讓消費者的權益有所保障。永慶房屋一條龍的完整服務，讓售屋過程不僅輕鬆便利、又安心。

陳賜傑表示，身為「誠實房仲」的永慶房屋，不斷運用科技實踐「先誠實再成交」理念，讓完整的房市資訊輕鬆可得；更推出業界唯一的「真房價保證」，保護消費者權益。未來永慶房屋也會持續優化便利科技和消費者保障，讓安全、滿意的購售屋服務不斷升級。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

