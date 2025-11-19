賣帳戶給詐團「合法移工」占7成 移民署出手了





詐騙集團鎖定「合法移工」！移民署指出，近3年查獲外來人口販售金融帳戶作為詐騙工具案件中，「合法移工」占逾7成，成為最大來源。因移工人數已突破85萬人，部分人遭詐團利誘充當車手或賣帳戶。為遏止此情況，移民署與勞動部、教育部等機關合作，加強多語識詐宣導，並完成系統介接，將移工及外來人口資料即時提供給NCC與金管會，強化高風險門號與帳戶監管，目前已提供逾1,055萬筆資料，全力打擊詐騙。

移民署指出，受到全球化浪潮影響，在臺移工及僑外生等外來人口逐年成長，針對部分對象遭到詐騙集團利誘，而擔任領款車手或販賣電信門號及金融帳戶之違法行為，移民署積極與勞動部等相關部會攜手合作，除透過多元管道進行多語宣導外，並已完成系統介接，即時將外來人口資料提供相關主管機關，強化稽查及監管作業。

我國已正式邁入超高齡社會，由於人口結構變化及產業勞動力不足，導致缺工問題日益嚴峻，引進之移工人數亦持續增加，依據勞動部統計資料，截至今年9月底，在臺移工已高達85萬8,939人。另依據警政署統計資料，近三年查獲外來人口販賣金融帳戶成為詐騙集團犯罪工具之案件，對象以「合法移工」占比超過7成為最大宗，而「失聯移工」及「僑外生」則都不到2成。

移民署表示，該署落實跨部會合作機制，積極配合勞動部及教育部等機關，針對移工及僑外生加強宣導識詐觀念及違法罰則。另已完成系統建置，透過系統介接及開放雲端查詢等方式，即時將移工行方不明等外來人口資料提供給國家通訊傳播委員會及金融監督管理委員會，加強對於高風險電信門號及金融帳戶之監控管理。截至114年10月底，已提供相關資料超過1,055萬筆，將持續共同打擊詐欺犯罪，保護民眾財產安全。

（封面圖／翻攝自pexels）

