賣年菜還要比話題！李方艾美有高空圍爐 膳馨集團詮釋「原型食補」

李方艾美酒店開運金湯》由中餐行政主廚親熬監製，從備料到出湯皆堅持手工製程。 圖：李方艾美酒店/提供

[Newtalk新聞] 低溫特報一波波，年節氣氛漸漸濃，各大餐廳的年菜紛紛開賣，台中市中區最高樓李方艾美酒店以飯店的優勢，特別推出高空宴席；連續多年獲米其林推薦的膳馨餐飲集團除了保持經典台菜的風味，今年年菜特別強調「原型食補」，從經典菜色到創意轉譯兼具傳統精神與現代風貌。

李方艾美酒店今年端出「馬年食力派」除夕圍爐宴。今年不僅推出龍蝦、六頭鮑與花膠等豪華海味打造團圓桌菜，更以「全館三大空間同步圍爐」形式呈現，提供旅客從高空宴席（21 樓）、精緻自助餐到經典中式桌宴的多元選擇。

李方艾美酒店總經理吳宏一表示：「樂美中餐廳經過一段時間的菜色與服務調整後，除夕夜將以『桌宴回歸』的方式重新亮相，推出六人與十人桌宴，結合備受家庭喜愛的包廂升級方案。菜色有籠仔糯米飯蒸蟹、日月魚火烔花膠筒雞湯、一品刺參吉品 6 頭鮑魚等豪華食材。在大年初一、初三至初六期間，特別推出『小家庭桌菜』與『樂美饗宴套餐』兩款方案，提供小家庭的聚餐選擇，每位價格分別為 1,980 元與 1,680 元。菜色涵蓋川蜀和鳴拼盤、花膠竹笙碗仔翅、三味雞、星洲麥皮松葉蟹腳、黑椒蜂蜜煙燻豬肋排、石澳梅菜皇龍膽石斑、慢煮鮑魚扒大豆苗等多道海陸經典，兼顧滋補與年節意象。」

李方艾美主廚呈現《馬年食力派》經典菜色。圖：李方艾美/提供

位在酒店 21 樓的高空宴會廳，將透過雙醬起司焗龍蝦、梅菜蔗筍富貴圓蹄與青蔥鮮露龍虎斑等寓意十足的菜色打造氣派十足的十人或六人桌宴，並搭配 Live Band 演出與奇幻魔術秀，為跨世代家庭增添互動樂趣；而另一受矚目的亮點，則是酒店的摸彩活動，今年準備的獎品囊括豪華客房住宿券、下午茶券與雙人午晚餐券等，讓團聚晚餐增添驚喜。

李方艾美酒店同時推出限量年菜《開運金湯》，將台中特有的「麻薏」從街頭家常味，提升至宴席級年菜舞台。這鍋金湯由李方艾美酒店中餐行政主廚陳銘德親自監製。他說：「金湯是最難偷懶的湯。」湯底以上等土雞與滋補聖品日月魚慢火細熬數小時，工序繁複，特別加入台中特有的麻薏所製成的雲吞。主廚指出，麻薏在台中象徵著家常與惜福，因此融入金湯後，除了提升層次，也寓意金運滾滾、福氣滿盈。即日起至 2026 年 1 月 15 日預購可享 85 折，新春氣氛提前升溫。詳細活動資訊可至酒店官網查詢或撥打李方艾美酒店專線（04）2224-0888。

膳馨餐飲集團今年年菜以「原型食補新詮釋」為主題，從經典菜色到創意轉譯兼具傳統精神與現代風貌。包含連 12 年都穩坐招牌的「椒鹽大元蹄」、象徵金玉滿堂的「金湯花膠海鮮羹」、融合日式味噌風味的「爐烤白鰻香米糕」，以及採乾式陶鍋收汁技法烹製的「陶鍋人蔘土羊肉」，皆充分展現膳馨對年節料理的「健康」又不失澎湃的新詮釋。此外，也貼心推出全台宅配冷凍年菜組，提供 6 人份（5,388 元）與 4 人份（2,999 元）選擇，滿足不便外出的家庭輕鬆在家享受餐廳級佳餚。

膳馨推出「駿馬迎新春，馨享好團圓」桌宴年菜（16,800 元＋10%）自公告後已達七成預訂率。圖：膳馨餐飲集團／提供

除了年菜熱銷，膳馨也同步釋出另一項令人期待的新訊——「馨苑小料理」即將於 2026 年一月在台中北屯松竹商圈展開試營運。新店以全天候供餐、結合台菜與咖啡館元素的「台菜日常美學」為主軸，延伸品牌多場域體驗。開幕前亦推出會員限定招募禮遇，包括免費暖心燉湯、365 天咖啡免費贈送等活動，作為回饋忠實顧客與歡慶新店誕生的獻禮。

膳馨餐飲集團表示，從年菜訂位提前湧現、冷凍宅配熱銷，到新店開幕前備受矚目，可看出市場對「現代台菜」的認同與期待持續升溫。未來將持續以多型態、多場景策略經營，讓台菜不只在節慶圍爐中發光，也成現代人日常生活裡最有溫度又健康美為味的選擇，拓展跨區域市場，讓更多人看見台菜的豐富樣貌與文化深度。

