賣張文煙霧彈！進口商「訂單暴增近700筆」原因曝光 二度發聲了

社會中心／陳慈鈴報導

張文生前於北捷投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

北捷隨機砍人事件震驚全台，兇手張文生前所投擲的煙霧彈也引起關注。煙霧彈進口商遭受波及，於19日發出5點聲明，強調對任何違法或危害公共安全之行為，均予以嚴正譴責，亦不認同任何脫離合法用途範圍之使用方式。時隔3天，進口商於21日再度發文，表示短時間內收到接近700筆訂單，而這源自於大眾的不安及為自己與家人，多一分保護的選擇。同時也親自揭露煙霧彈的真實用途，希望不要因單一事件而被全面誤解，甚至被汙名化。

「原來，網友的支持真的不只是說說而已。」進口商表示，這幾天，因為社會事件引發討論，我們收到了遠超預期的訂單與私訊。單一平台即累積超過 300 筆待出貨訂單，加上其他賣場，短時間內接近 700 筆訂單。這些數字，代表的不是衝動消費，而是很多人真實感受到不安，也希望能為自己與家人，多一分保護的選擇。

進口商說明目前的實際狀況，煙霧彈相關訂單可依序出貨，防狼噴霧因庫存不足，短期內無法全數出貨，辣椒槍原本百餘支庫存，目前僅剩個位數。對於無法即時出貨的訂單，我們會主動聯繫並妥善處理，也感謝大家的理解與耐心。

進口商指出，煙霧彈這項產品，本質上並非用於傷害他人。長期以來，它被廣泛使用於漁船海上求救、登山與戶外求救示位、軍警訓練與模擬演練、消防演習、工程管線與系統測漏、生存遊戲與合法訓練活動。這些用途，都是為了保護生命、提升安全，或進行必要的專業訓練。

進口商表示，然而，當任何工具被少數人用於不當或違法行為時，被追究責任的，應該是行為本身，而不是工具本身。如果今天煙霧彈用於漁船或登山求救，它是救人的工具；若被不法人士於行兇前使用，那是行為人的犯罪，而不是煙霧彈本身的原罪。同樣地，若歹徒使用刀具傷害他人，我們不會因此否定所有廚刀的存在價值。工具是否造成傷害，取決於使用者，而非工具本身。

進口商強調，我們理解社會對安全的重視，也真誠希望，在追求安全的同時，能保留理性與比例原則，避免讓原本立意良善、用途正當的產品，因單一事件而被全面誤解，甚至被汙名化。謝謝每一位理性支持、耐心等待的朋友。我們會持續把出貨、溝通與責任，做到該做、也該扛的程度。

【武星級商行（iGUN Airsoft）首次公開聲明】

針對近日社會新聞事件中，有煙霧彈遭不當使用一事，武星級商行（iGUN Airsoft）特此鄭重說明如下：

一、合法代理與產品身分

武星級商行為 SG 品牌台灣區正式總代理，所代理之

SG 仿真外型 MK18 煙霧彈（綠色煙霧／白色煙霧，燃燒時間約 85–100 秒），

均屬依法申請、合法進口之商品。

二、法規遵循與主管機關核准

本公司所代理之上述產品，皆已依我國現行法規，取得內政部警政署核准之輸入許可，並依規定於有效期限內申請與輸入，屬於合法流通商品。

三、正規用途說明

該產品長期用於多項正規用途包括：

生存遊戲（Airsoft / MilSim）、登山與戶外活動、漁船示位、安全用途、消防演習、軍警訓練模擬，以及工程管路與系統測漏等專業用途。

四、不當使用與法律責任

任何商品皆可能因個人違法或不當行為而遭濫用。

對此，本公司必須嚴正說明：

法律所追究與處罰之對象，為違法使用之行為人本身，而非依法進口、合法銷售之商品或代理商。

本公司對任何違法或危害公共安全之行為，均予以嚴正譴責，亦不認同任何脫離合法用途範圍之使用方式。

五、配合查證立場

如司法機關或主管機關因案件調查需要，對本公司所代理產品之合法性有查證需求，

本公司將依法全力配合，並提供相關核准文件供主管機關查核。

武星級商行（iGUN Airsoft）

敬啟

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

