賣彩虹菸賺400元 男被逮判刑3年10個月

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕羅姓男子曾因販賣第三級毒品被判處有期徒刑4年2個月，但羅男出獄後重操舊業，2024年10月某日以每包2500元的價格販售含有第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」成分的彩虹菸給張姓男子，得手2500元，之後羅男被逮。苗栗地院法官近期審理後，依販賣第三級毒品罪，判處羅男有期徒刑3年10個月。

判決指出，羅男於2024年10月某日早上6點多在一處洗車場以2500元價格，將一包共18支、含有第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」成分的彩虹菸販售給張男，警方循線逮捕羅男後，羅男坦承賣出每包彩虹菸可賺取400元。

廣告 廣告

羅男雖稱其毒品向一名陳姓男子購買，但警方、檢方皆稱偵辦陳男案件與羅男提供訊息無關，法官認定相關偵辦結果與本案毒品來源並無實質關聯，未符合「供出毒品來源因而查獲」的法定要件，無法對羅男減刑。

法官審理後，認為羅男曾因販賣第三級毒品愷他命遭判刑確定，出獄後仍販毒對社會危害甚大，故判處羅男有期徒刑3年10個月。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

直播嗆「把賴清德狗頭斬下來」 館長今被起訴

移民署破獲嘉義跨國色情集團 查獲24名泰籍坐檯女

黑心！食品公司竄改日期 9000片過期2年豬排被消費者吃下肚

彰化人夫自爆「每週2次」激戰人妻小三！趁她老公上夜班偷情

