賣得慢、卻賣到破紀錄！超會賣車的豪華品牌不在歐洲

記者鍾釗榛／綜合報導

相較其他車廠早早端出年度展望，Lexus在2025年成績單公布前顯得格外謹慎，不過結果一出手就是新紀錄。過去12 月，Lexus全球交車數成長4%，來到88萬2,231輛，連續第三年刷新品牌歷史高點。

Lexus在2025年全球賣出88萬2,231輛車 。（翻攝LEXUS網站）

北美撐起半邊天

北美市場依舊是Lexus最大金庫，年交車數達40萬8,070輛，年增7.5%，幾乎佔全球一半。不過歐洲表現略顯疲弱，年減2.3%至8萬686輛，成為少數下滑的主要市場。

北美市場年交車數達40萬8,070輛。（圖／翻攝Lexus網站）

電氣化成關鍵推手

能繳出漂亮成績，電動化功不可沒。混合動力、插電式混合動力與純電車型合計已佔總銷量52%，純電車需求更暴增 119%，RZ與UX300e撐起成長主力，LBX、LM以及RX、NX等核心車款也持續熱銷。

品牌轉型進行式

在創下銷售高峰的同時，Lexus也悄悄調整品牌走向。經典LS旗艦轎車即將退場，未來LS將轉型為家族名稱，包含六輪MPV、轎跑SUV等前衛概念車，展現「更自由、更大膽」的品牌野心。

豪華版圖重洗牌

隨著Century獨立成為超豪華子品牌、劍指勞斯萊斯，Lexus的定位也更清晰。穩定銷售加上漸進式創新，顯然是豐田集團目前最不想動搖的一塊基石。

