賣情報給蘇聯的CIA間諜艾姆斯 獄中逝世

艾姆斯(圖)是美國史上情節最嚴重的情治單位叛徒，他利用CIA的官員身份與職權為蘇聯提供情報，重創冷戰後期的美國情報體系。 (美聯社資料照)

中央情報局(CIA)叛徒艾姆斯(Aldrich Ames)5日於馬里蘭州聯邦監獄離世，享壽84歲。

美聯社報導，艾姆斯是美國史上情節最嚴重的情治單位叛徒，他利用CIA的官員身份與職權為蘇聯提供情報，重創冷戰後期的美國情報體系。

艾姆斯在CIA服務31年，1985年至1994年間為金錢利益出賣美國，對蘇聯及其解體後的俄羅斯出售美國機密，不法所得約250萬元。

他洩漏至少10名俄羅斯官員與一名東歐線民的身份，這些人當時為美國或英國從事間諜活動，並提供關於間諜衛星、竊聽技術與情報作業程序等敏感資訊。

廣告 廣告

美方表示，艾姆斯洩漏的機密讓多名在蘇聯鐵幕下執勤的西方線民遇害，重挫CIA在冷戰期間的努力成果。

艾姆斯1994年落網後，坦承逃稅並犯下間諜罪，他被判無期徒刑且不得假釋。

檢方表示，艾姆斯削弱美國當時獲取關鍵情報的能力。艾姆斯辯稱叛節動機源自長期的財務困境，淡化自身間諜行為對美國國安造成的傷害。

更多世界日報報導

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面