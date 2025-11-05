賣慘欺騙善良台灣人！2俄羅斯男募6萬去越南治斷手「巡迴乞討」戰果曝光

記者陳弘逸／高雄報導

移民署獲報會同轄區警方前往查緝，將人帶回。（圖／翻攝畫面）

2名俄羅斯籍男子持觀光停留簽證入境，濫用台灣人善心，佯稱為了治療手臂脫臼急需6萬元醫藥費，到多處鬧區「巡迴乞討」，網友擔心更多人受騙，只要見到他們蹤跡，就協力PO網通報，他們一路從台中、嘉義、台南到高雄，昨天（5日）遭移民署盯上，將人依法驅逐出境；2人賣慘戰果跟著曝光，接連乞討，共募得新臺幣7000元。

這對俄羅斯籍男子從一週前，因席地乞討，在紙板上用繁體中文寫下「我們的銀行卡被凍結了，請幫我們籌集醫療費用，我們需要6萬台幣。」疑賣慘來博取同情，早在各縣市引起關注。

2人推託為治療手臂脫臼，想籌措醫療費到越南去治療。這幾天總計募款所得大約新臺幣7千元。（圖／翻攝畫面）

近日陸續有網友在社群PO文提醒，這2人的惡劣行徑，從台中逢甲夜市、一中街、台中火車站，再到嘉義夜市、台南花園夜市，只要一現蹤就有網友拍照PO文，並附註「詐騙」但他們仍持續到多處鬧區「巡迴乞討」。

直到昨天（4日）到高雄巨蛋附近乞討，被移民署盯上會同警方上前關切，因2人行為不符合以停留簽證入境之許可事由，已違反入出國及移民法第29條規定，將依法予以驅逐出境。

2名外籍男子已違反入出國及移民法第29條規定，將依法予以驅逐出國。（圖／翻攝畫面）

然而幾天下來，2人原定募款6萬元醫療費，再到越南治療，不過實際募款總額為新台幣7000元，距目標金額僅10分之1再多一點，但也展現台灣人對外籍人士的善心與包容。

