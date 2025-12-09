賣房偷懶「少做1事」！被抓包違法「補繳146萬稅金」…專家示警：別省錯地方

不少民眾為了達到「自用住宅優惠稅率」的申請條件而找人代辦，結果得不償失。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

不少民眾在處理稅務相關問題時都會請人代辦，認為這將「花小錢省麻煩」，然而房地產專家孔祥合提醒，民眾自用住宅稅率優惠必須「親自辦理戶籍遷入」，否則可能面臨巨額補稅，他也分享過去遇到的案例，一名客戶委託他人代辦戶籍被抓包，結果稅金從66萬元暴增至212萬！

房地產專家孔祥合今（9）日在粉專分享一起案例，他有一名人在海外的客戶最近正在處理財產繼承事務，而這名客戶若不適用自用住宅優惠，則稅金將暴增2倍，即要多繳300萬，但對方並不打算花費5萬元購買機票回國親自處理，並認為孔祥合的苦口婆心只是在小題大作：「現在科技這麼發達，找人代辦就好啦，幹嘛跟錢過不去？」

對此，孔祥合便與這名客戶分享另一則案例，他過去遇過一名徐先生打算出售房產，為了達到「辦竣戶籍登記」的條件才能適用優惠稅率，但因當時徐太太仍在國外，徐先生也認為，若是為了戶籍登記手續就要讓太太回國一趟太不划算，因此選擇委託他人代辦戶籍遷入。起初的確成功過關，稅務局核准後，徐先生出售房產的稅金只有66萬元。

不過，在這個數位治理時代，戶政事務所的系統早已與出入境管理資料連動，結果公務員發現遷入登記當天，徐太太根本不在台灣，因此認定徐先生為「虛報遷入」，撤銷徐先生夫妻的登記。國稅局也認為，既然登記無效，則等同於「無人設籍」，同樣取消優惠稅率，結果徐先生的稅金從66萬元暴增至212萬元，需要補繳146萬元。

徐先生雖然後來以居住事實，並提供鄰居證詞、水電費單佐證等證據抗辯，但法院審理後，認為《土地稅法》規定要件就是「辦竣戶籍登記」，而徐太太當時的確還未回國，徐先生卻試圖「虛假登記」，等同於違法，因此判處徐先生敗訴。

對此，孔祥合提醒，法律重程序不看苦衷，民眾行事仍要符合法律規定，而不要事後才去打官司。另外，孔祥合也提醒，政府單位的數據是連動的，使「代辦」風險大增，若有稅務問題則應特別注意相關問題，最後不忘提醒民眾應擁有正確的投資觀念：「花5萬元機票保住300萬元的稅金，這筆投資報酬率高達60倍，千萬別省錯地方。」



