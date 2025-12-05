賣房被房仲抽2％費用！ 新店翁提汽油桶理論雙雙送醫

游翁帶著汽油桶到包男家中理論。（圖／翻攝畫面）





新北市一名游姓老翁，4年前委託包姓房仲賣屋，被抽取2%費用，當時就曾反悔要求包男退回1%費用，後續和解相安無事多年，未料，游翁昨天（4日）晚間想起此事，相當不滿，抱著汽油桶跑到包男家中理論，轄區警方獲報到場時，發現2人扭打在地，急忙將雙方分開，後續2人都被送往醫院救治，游翁今天（5日）上午製作完筆錄後，也被依傷害、恐嚇、公共危險移送法辦。

據了解，75歲游姓老翁4年前委託67歲包姓房仲幫忙賣房，賣出後包男抽取賣房總價的2%，作為仲介費、代書費等各式費用，賣房後的半年，游翁就曾反悔，只願付包男1%費用，雙方當時就曾爆發衝突，但經調解後也已和解，維持2%費用。

未料，游翁近日想起此事又十分不滿，昨天（4日）晚間竟攜帶一桶汽油，跑到包男位於新店安康路三段的住處理論，包男見游翁疑似要潑灑汽油，連忙上前制止，雙方當場扭打在一塊。

轄區新店警方當時接獲包男報案，迅速派員趕到現場，將雙方隔開，劇烈打鬥，導致包男受傷，被送往醫院救治，至於高齡的游翁也因打鬥而感到心臟不適，由警方戒護被送往醫院救治，並於今天（5日）上午出院被帶回偵訊，並依傷害、恐嚇、公共危險移送法辦。

