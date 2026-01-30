賣房All In白銀！中國女5個月賺900萬衝熱搜

▲中國一位女子自曝「賣房買銀」，靠著這波白銀熱潮，5個月內賺了約200萬元人民幣（約新台幣900萬元），相關話題衝上微博熱搜。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近期國際貴金屬市場超熱，國際黃金現貨價格創新高後今（30）日出現下殺，白銀價格也跟著大跌，不過長期來看，許多投行仍看好黃金白銀前景。中國一位女子自曝「賣房買銀」，靠著這波白銀熱潮，5個月內賺了約200萬元人民幣（約新台幣900萬元），相關話題衝上微博熱搜，但也有許多中國網友認為這只是倖存者偏差，大多數投資人虧錢了也不會在網路上分享。

根據中媒《都市頻道》報導，山東一位女子表示，自己在2025年9月份以120萬元（人民幣，下同）的價格賣了在青島的房子，較購房價相比虧了40萬。女子隨後把這120萬全部拿去買了8根銀板料，當時白銀每克約9.7元。之後白銀價格水漲船高，女子在銀價漲到每克20元時賣了兩根銀板料，收回60萬。銀價漲到每克25.8元的時候又出了一根，收回了38.7萬元。

如今銀價飆漲，剩下的5根銀板料若按目前銀價計算，加上之前賣出的3根，整體帳面獲利約達200萬。女子表示，很早之前就在關注白銀行情，咬牙虧本賣房買銀後，銀價果然一直在漲。

「賣房買銀」的話題衝上微博熱搜，許多中國網友紛紛表示，「真讓人羨慕啊」、「早知道就賣房了」、「有破釜沉舟的勇氣，該人家賺」。但也有許多人不以為然，「這只是一萬個人中的唯一一個，其他9999人都賠了」、「倖存者偏差！敢這麽做，至少要有底子，不影響正常生活」、「你猜她本來有幾套房」、「這事兒根本複製不了，跟風必虧」。

中國媒體也提醒，投資有風險，入市需謹慎。別人的暴富故事，未必適合自己，呼籲大家理性評估風險，再做決策。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



