賣手機還是賣肉？華為店前驚見「肌肉男團」扭動 官方急喊：不關我事

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國科技巨頭華為(Huawei)向來以嚴肅的「戰狼」企業文化著稱，但近期一段在網路上瘋傳的影片，卻讓這家愛國企業的形象瞬間崩壞。影片中，一群身材精壯的「半裸猛男」在華為門市招牌下騷首弄姿、熱力扭動，引發大批民眾圍觀。極具衝擊性的畫面讓中國網友看傻眼，譏諷華為是否從賣手機改行「賣肉」。

半裸肌情熱舞 網譏：戰狼變色狼？

綜合中媒報導，這起事件發生在雲南麗江的萬業廣場(Wanye Plaza)。網傳畫面顯示，多名只穿著緊身牛仔褲、上半身赤裸的肌肉男模，站在掛有華為巨大Logo的門市前，隨著音樂節奏做出各種撩人動作，現場氣氛宛如「牛郎店」或泰國猛男秀。

這段充滿「費洛蒙」的行銷手法立刻引爆輿論。有網友毒舌評論：「這就是華為的狼性文化嗎？原來是色狼的狼」、「愛國機怎麼變成了風俗店」、「為了銷量連衣服都不穿了」。還有人質疑，這種低俗營銷嚴重拉低了品牌格調。

眼見輿論炎上，涉事的麗江萬業廣場8日緊急發布聲明「甩鍋」。商場澄清，這場半裸男模活動是由商場方面「獨立組織安排」的暖場表演，旨在吸引人流，與場內的華為授權體驗店及其他品牌門市「並無關聯」。

儘管官方試圖切割，但猛男們在華為招牌下熱舞的畫面已在社群媒體廣泛流傳，成為中國網民茶餘飯後的笑料。分析指出，在競爭激烈的中國消費市場，商場為了博眼球往往無所不用其極，但這類「擦邊球」的肉體行銷若拿捏不當，往往會讓進駐的高端品牌遭受池魚之殃。

