賣日本較便宜？金色三麥：台灣將下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

（中央社記者江明晏台北7日電）金色三麥銷往日本的經典款蜂蜜啤酒遭網友質疑比台灣便宜，金色三麥聲明指出，近年匯率波動及各市場稅制、通路結構與定價機制上差異，造成零售價落差，近期將停止在台灣便利商店販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，推出鋁罐裝調整價格結構。

台灣餐飲、啤酒品牌「金色三麥」進軍日本，遭台灣網友發現銷往日本的經典款蜂蜜啤酒，經匯率換算後售價比原產地台灣更便宜，在網路上引起論戰。有人質疑「把台灣人當盤子」，也有網友緩頰，台灣品牌想打入國際市場不易，售價調整屬於合理範圍。

廣告 廣告

網友換算，金色三麥人氣招牌蜂蜜啤酒在日本伊勢丹百貨的售價為549日圓，以現在的匯率換算約為新台幣110.35元，對比金色三麥台灣官網售價125元，便宜了15元。

金色三麥董事長葉冠廷親自在社群平台Treads上澄清表示，實際上，近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易誤以為「看起來比較便宜」，在稅制上也需釐清啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。

他進一步說明，不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就有各自定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。

針對外界關注金色三麥蜂蜜啤酒於不同市場的價格差異一事，金色三麥集團稍早發布聲明指出，金色三麥自2021年起，透過日本通路將蜂蜜啤酒引進海外市場，隨著近年國際匯率波動及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售價格呈現落差，進而引發討論。

金色三麥集團表示，已全面檢視海內外市場產品配置與銷售方式，並完成以下調整與行動，首先，近期將停止於台灣便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒；其次，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式，如推出鋁罐裝版本。

金色三麥同時補充，玻璃瓶下架推出鋁罐裝是為了調整價格結構。（編輯：林淑媛）1150107