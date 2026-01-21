賣火鍋兼幫「太子集團」洗錢？滿堂紅總公司驚見億元黑錢流向 檢警二波搜索逮8人

滿堂紅涉詐騙洗錢，1億元犯罪所得匯入總部及13公司，負責人蔡閔如被控協助轉帳，檢警已逮捕多人並追查黑錢流向。 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞] 知名火鍋品牌滿堂紅竟淪詐騙洗錢中心？台北地檢署在清查跨國假投資案件時，驚見超過1億元的犯罪所得竟匯入滿堂紅總部及其他13家公司，負責人蔡閔如被控協助非法轉帳。檢警於去年12月4日展開首波逮捕行動，今(21)日更針對共犯發動第二波搜索，累計已查獲多人並追查太子集團等黑錢流向。

偵辦單位深入剖析金流發現，這起跨國投資詐騙案的不法獲利高達9億多元。為了徹底釐清這些資金的運作模式，檢警於去年12月4日執行首輪搜捕，當時負責人蔡閔如因涉嫌詐欺罪名重大，遭法官裁准收押禁見，其餘同夥則分別以5萬元至50萬元不等的金額獲准保釋候傳。

根據調查人員掌握的線索，滿堂紅餐飲總部涉嫌洗錢的對象相當多元。除了前述的跨國假投資案外，該公司的銀行帳戶甚至與惡名昭彰的太子集團存在異常的金流往來。目前執法單位正加速過濾相關帳冊資訊，追查該火鍋總公司是否長期擔任多個犯罪組織的非法水房。

台北地檢署昨(20)日起擴大追緝行動，指揮刑事局與台北市中正一、中山分局，兵分14路直搗何姓被告等人的據點。其中張姓與郭姓成員已於昨(20)日先行落網。至於何、詹、莊、牟、雷、張姓等6名關鍵嫌犯，則於今(21)日下午陸續移送北檢複訊，全案將朝加重詐欺與組織犯罪等重罪持續深入偵辦。

