賣盜版LV、BURBERRY侵權市值逾2億 仿冒精品集團15人被逮

刑事警察局智慧財產權偵查大隊近期發動大規模查緝，成功搗破隱身於新北市蘆洲區的仿冒精品集團。圖：讀者提供

刑事警察局智慧財產權偵查大隊近期發動大規模查緝，成功搗破隱身於新北市蘆洲區的仿冒精品集團。該集團旗下公司分別以情侶檔與夫妻檔為首，不僅雇用大量員工分工經營多組Instagram帳號，更透過TikTok拍攝搞笑短影音博取流量，販售包括「LV」、「DIOR」及「MONCLER」等17個國際知名品牌的假貨。專案小組歷經長期蒐證，於去(114)年6月一舉查獲15名犯嫌，並查扣侵權市值超過2億元的仿冒商品。

仿冒精品集團販售包括「LV」、「DIOR」及「MONCLER」等17個國際知名品牌的假貨。圖：讀者提供

刑事局表示，智慧財產權偵查大隊第一隊主動偵查發現，有網路賣家使用社群軟體Instagram帳號，大量刊登販售仿冒「MONCLER」、「BURBERRY」、「DIOR」、「LV」等知名品牌精品。經深入分析比對後，發現多組IG帳號背後實為同一集團操控，立即組成專案小組積極偵辦。專案小組歷經長期蒐證，於去年6月間持新北地方法院核發之搜索票，前往新北市蘆洲區3處倉庫兼工作室及2處犯嫌住居所同步執行搜索行動，成功破獲2個網路販售仿冒精品集團，共查獲犯嫌15人。

經相關商標權利人辨識真偽，確認全數商品為仿冒品，侵權市值逾2億元。圖：讀者提供

經查，該集團旗下公司由犯嫌23歲吳姓男子及24歲王姓女子情侶檔為首，雇用23歲趙姓男子等10名員工，共12人分工經營8組IG帳號販售仿冒精品；同集團旗下的另一間公司則由犯嫌25歲吳姓男子及26歲陳姓女子夫妻檔主導，雇用23歲陳姓女子等人，共3人經營5組IG帳號從事不法犯行。專案小組於新北市蘆洲區執行搜索，共計查扣IPhone手機9支、筆記型電腦1台、存摺4本、電磁紀錄1批及仿冒精品4607件，涵蓋17個國際知名品牌。經相關商標權利人辨識真偽，確認全數為仿冒品，侵權市值逾2億元。

犯嫌主要是透過通訊軟體微信向中國大陸廠商進貨，再以進貨價3至4倍價格販售。圖：讀者提供

經調查發現，販售仿冒精品集團鎖定特定族群為銷售對象，除透過IG帳號販售外，並拍攝搞笑無厘頭之TikTok短影音吸引觀看流量，再導引至IG帳號消費，以提升銷售量及營業額。涉案犯嫌主要是透過通訊軟體微信向中國大陸廠商進貨，再以進貨價3至4倍價格販售，並要求製作「獨家訂製款」壓低成本，每月營業額逾400萬元，全案依違反商標法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事局呼籲，消費者切勿購買來路不明之商品，以免權益受損；同時也提醒民眾勿心存僥倖販售仿冒品，觸犯刑責。刑事局將持續加強查緝侵害智慧財產權案件，展現政府打擊不法、保障商標權人及消費者權益之決心。

