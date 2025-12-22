賣相差就該被丟掉！這家把不良品變生意 23日登創櫃板

財經中心／余國棟報導

格外農品另闢一條從產地通往餐桌的路徑，其提供產地品質無虞的「格外品」，創造更高的附加價值，支持友善耕作農民、12月23日登錄創櫃板。（圖／格外農品）

櫃買中心創櫃板再添生力軍，格外農品股份有限公司(以下簡稱格外農品公司；股票代號：7401；產業類別：社會企業)將於12月23日登錄創櫃板，格外農品公司主係從事將品質無虞，但規格不符、賣相不佳的農產品，以加工方式製成果茶醬或水果氣泡麥汁等產品銷售。

格外農品公司另闢一條從產地通往餐桌的路徑，其提供產地品質無虞的「格外品」，創造更高的附加價值，支持友善耕作農民、提供消費者更好的選擇、推廣食農教育，與土地、農民、消費者共生共好。

廣告 廣告

格外農品以惜物善用的理念，讓格外品能再次進到市場，取代進口的食品與原料，同時減少食物浪費與降低食物里程；也以採購格外品來支持友善耕作的農友，讓他們可以無後顧之憂的持續進行友善耕作，其經營理念亦獲得許多企業之認同採購。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／甲骨文、輝達回神大漲！台指夜盤大漲223點 開盤續強可期

美股財報踩雷！資金悄悄轉彎 市場已先行一步投資它們

台股週指數跌1.78%！成交2.5兆撐不住 這族群慘跌8.49%

先搶輻射藥證再攻罕病癌症 麗寶新藥23日登興櫃亮點滿滿！

