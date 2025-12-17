賣票啦！林懷民再度出動攜幾米、FOCASA馬戲團 超強演出春節不休息

【緯來新聞網】林懷民、幾米、「FOCASA馬戲團」跨界合作的「FOCASA幾米馬戲樂園」，明年春天的香港演出預售票已秒殺；農曆馬年春節，《幾米男孩的100次勇敢》將於台中圓滿戶外劇場上演，林懷民表示：「香港、台中朋友的熱情，讓我和FOCASA的朋友十分驚喜，一定會好好演出，讓每一位觀眾開心。」

FOCASA表演者相當厲害。（圖／FOCASA提供）

「FOCASA」曾在2024年於台中文心森林公園，盛大舉辦「台中夏日馬戲節」，兩日吸引約9萬人次，締造夏日親子藝文慶典。2026盛事再臨，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的「文化嘉年華」，大年初三至初五、再加228連假，共6天於台中文心森林公園舉行。



《幾米男孩的100次勇敢》是林懷民聯手FOCASA將幾米繪本角色搬上舞台，結合馬戲、舞蹈、音樂與投影的大型跨界演出，繼今年在台南、高雄演出，加上明年春天遠赴香港藝術節登台，累計39場全部完售，明年也將於聚集5千觀眾的圓滿戶外劇場上演。



《幾米男孩的100次勇敢》2026年2月19日（年初三）至2月21日（年初五），及228連假2月27日至3月1日，共6日於台中市戶外圓滿劇場暨文心森林公園舉行，門票即日起至1月4日，至TIXFUN購票享85折早鳥優惠。

林懷民（中）聯手FOCASA打造馬戲大作《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

