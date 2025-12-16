賣票被詐騙集團盯上 設局害他「警示帳戶」被凍結

台灣詐騙猖獗，銀行加強防詐，卻造成許多無辜民眾帳戶被凍結。（圖／TVBS）

台灣詐騙猖獗，銀行加強防詐，導入AI系統偵測可疑交易，卻也造成許多無辜民眾帳戶被凍結！打詐警官指出，像外送員、網拍賣家，因為「快進快出、多筆小額」的金流特性，容易被系統誤判為詐騙。律師指出，解除限制金流流程繁瑣，呼籲應有單一行政機關負責快速解凍機制，銀行業者表示，未來將持續優化系統，減少誤判。

陳先生賣球票，遭詐騙集團盯上並惡意陷害，害他帳戶被凍結。（圖／TVBS）

陳先生在前陣子職棒冠軍賽時，因有多餘門票而在社團上販售，原以為只是單純交易，卻不料遇上詐騙集團，以購買門票為名義詢問陳先生，當陳先生給出銀行帳號時，對方卻要求他使用綠界平台，還提供了連結。雖然陳先生有所警覺而未繼續回應，但詐騙集團竟懷恨在心，拿他的帳號進行三方詐騙，導致其他買家匯款後缺收不到票，因此到警局報案，而不知情的陳先生，帳戶莫名多了兩筆匯款，而被列為警示帳戶。陳先生表示，雖然自己沒有金錢損失，但因對方已經報案，屬於公訴罪，無法撤案。更令人困擾的是，他當天就變成警示帳戶，甚至其他帳戶也變成「衍生管制帳戶」。陳先生認為，因為一千多元的交易，而導致幾十萬資金被凍結，這樣的比例極不合理。

被凍結的帳戶中高達60萬元，這筆錢不僅是陳先生的生活費用，還包括需要償還的學貸。他擔心若被檢警認定為告誡戶，將影響長達5年之久，即使透過律師申訴成功，整個過程對一般民眾來說仍然十分困擾。陳先生無奈表示，未來半年到一年的生活費，可能都要向家人開口，因為警示帳戶裡的錢無法提領或轉帳。他也從這次經驗學到「雞蛋不能放同一個籃子」的道理，並提到即使去銀行臨櫃提款，每一筆金流都會被行員，當作嫌疑犯般詢問金錢用途與來源，感受非常差。

專家指出，現行解除限制金流的過程非常麻煩。（圖／TVBS）

律師劉韋廷解釋，解除限制金流的過程非常麻煩，當帳戶在某分行被凍結後，即使找到該分行，有時分行還需呈報總行才能解除限制，或是警察局則需呈報檢察官。因此，解凍過程最快需要一兩週時間，慢則可能需要一兩年，直到刑事案件結束。劉韋廷還提到，有些中小企業的公司帳戶也被凍結，導致無法發放薪水或支付票據，使公司瞬間失去銀行信用。他建議，「如果有快速凍結的方法，也應該有快速解凍的機制」，由單一行政機關負責審理程序和風險控管。

警示帳戶解凍難題。（圖／TVBS）

據打詐警官分享，外送員、網拍個體戶、短租業者等族群受影響最大，因為他們的金流特徵是「快進快出、多筆小額」，恰好符合AI判定的警示範圍。從銀行業者角度來看，銀行並非惡意鎖帳，而是擔心若被金管會認定，防詐不力將面臨重罰，成為政策與民怨間的夾心餅乾。

銀行高層主管王健丞建議，民眾若被鎖帳時，應先回憶交易細節，如某年某月某日進行了什麼交易，以加快銀行處理審核速度。他還提醒民眾，除了主要使用的帳戶外，次要帳戶也需定期維護，避免像普發現金等款項，匯入久未往來的帳戶而被退匯。銀行業者表示，銀行向來審慎保守，對警示帳戶會謹慎評估，目前態度是寧願錯抓也不要錯放，畢竟目的是保護全民財產安全。未來將持續優化系統與人工複核，減少誤判情形。王健丞表示，政府為了打擊詐騙而與銀行合作，初期執行難免嚴格，但隨著更多大數據的收集，將能更精準識別詐騙行為。

即使銀行出發點是好的，但這種擾民程度已讓大批苦主難以承受。政府和銀行都需要思考，是否有更完善的規則制度，在打擊詐騙的同時，也能保障無辜民眾的權益。

