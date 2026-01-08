賣簡體字作業袋被出征 小北百貨：已通知全台門市下架

台灣本土生活百貨連鎖品牌「小北百貨」因販售印有簡體字的作業袋引發爭議，該商品內附的學科分類卡全數使用簡體字及漢語拼音印製，引發網友反彈。對此，小北百貨表示該商品將全面下架。

有網友發文透露小北百貨賣簡體字作業袋，貼文曝光後掀起熱議。（示意圖／翻攝自小北百貨官網）

事件起因於有消費者在社群平台Threads發文，指出在小北百貨門市購買的作業袋中，學科分類卡包含數學、英文、歷史、化學等科目名稱，不過卻全部採用簡體字印刷，下方還標註中國大陸使用的漢語拼音系統。該名消費者表示難以接受這樣的商品設計，認為給學生使用的文具應該更加謹慎。

相關貼文曝光後，在社群平台迅速引發討論熱潮。有網友留言表示「給學生使用的文具更該謹慎」，質疑聲浪持續延燒。

面對輿論壓力，小北百貨7日正式出面回應此事。官方說明經內部查核後，確認該款作業袋確實為門市販售品項之一，已在第一時間通知旗下194家門市全面下架處理。小北百貨進一步表示，將重新檢查所有文教類相關商品，若發現有疑慮的品項將同步下架。

小北百貨在聲明中強調，身為台灣本土企業，一向恪守繁體中文為台灣主要通行文字的原則。官方感謝消費者即時提醒與指正，並承諾後續將持續加強商品審核與管理流程，避免類似情況再次發生。

小北百貨回應。（圖／翻攝自Threads）

