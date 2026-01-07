賣簡體字作業袋被罵！小北百貨急喊「全面下架」 全場讚：100分

生活中心／朱祖儀報導

小北百貨販售多樣商品。（圖／翻攝自Google map）

生活百貨店「小北百貨」販售物品多樣，加上24小時營業，吸引許多消費者。不過近來有網友發現，小北百貨裡面竟然有販售簡體字的作業袋，感到相當傻眼。眾人看到也無言，「是要學中國的功課嗎？」對此，小北百貨在下方回應，「已於第一時間通知全台門市下架。」

一名網友Threads發文表示，最近在逛小北百貨的時候，發現裡面竟然有賣「簡體字作業袋」。從照片中也看到，作業袋上面寫了數學、歷史、化學等科目，全都是用簡體字書寫，原PO傻眼直喊，「小北百貨…你認真的嗎？」

不少人也說，「我以前非常喜歡逛文具店，現在痛恨文具店滿滿簡中盜版小卡自印文創，一堆中國製玩具，還不知道有沒有檢驗合格」、「超討厭簡體字＋拼音，誤人子弟」、「現在真的一堆店很多中國製，都要找好久才可能有其他國家或是台灣製造的。」

小北百貨：將加強商品審核

對此，小北百貨在下方回應，「感謝大家的提醒與指正。」其身為台灣本土企業，一向恪守繁體中文為台灣主要通行文字的原則，經內部查核，該商品確實為門市販售商品之一，已於第一時間通知全台194家門市全面下架，並全面重新檢查文教類相關商品同步下架。

小北百貨表示，未來將持續加強商品審核與管理流程，並嚴格把關商品內容，避免類似情形再次發生，也很感謝各界的關心與指導。

小北百貨的回應獲得不少人讚賞，「就你這個反應給你100分」、「小北加油，希望在小北能夠看到更多台灣製造商品」、「直接出來回應，真的很負責任」、「既然敢作出這樣的承諾，就要有承擔社會持續監督的肩膀」、「切題的道歉超讓人有好感」，也有網友表示，「希望小北多數的東西都能是台灣製，上次去買雨傘找不到台灣製的」、「求各店規劃MIT產品專區。」

