賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚





阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。

大兒子回家半個鐘頭後，告訴爸爸：「媽媽的狀況已經末期，你想替她延命，我不贊同。」阿雄懇求兒子撥點時間，兒子說：「我還年輕必須努力賺錢，請不要以媽媽生病情緒勒索我。」

廣告 廣告

二兒子回答：「我之前創業請父母投資，父親只給了一點錢，現在你也不要對我期望太高。我愛母親，但是母親已須要人把屎把屎。我是成年男人，心中有塊軟肋，無法替母親作這種事，請父親找專業的人來幫忙。」

老么是女兒，她也回絕父親說，她的小孩讀國小，正是需要母親的時期。她自己的童年因為父母忙碌，有過缺憾，不想讓自己的兒女受同樣的苦。

他不懂情緒勒索，只是盼孩子回家團聚

阿雄得不到孩子的援助，只能一個人陪著心愛的太太走到人生盡頭。他算了算，最後一年，3個孩子總共回來8次。

辦完太太喪事後，他打電話問女兒，是不是不要父母了，為什麼如此冷漠。女兒說，他們心裡都思念著父母，只是各自都忙，無法回家，請父親不要計算他們的打卡次數，也不必為了他們沒回家就無限上綱。女兒還寄了有名的作家黃大米寫的《面對父母的三大相處之道》給阿雄：

1.子女不要太把父母情緒勒索的話當一回事。 2.子女不要跟父母說太多自己的事，被認同的機率很低，被唸的機率極大。 3.子女不要回嘴，沉默離開現場就好，因為回嘴會被唸更久。

這時的阿雄74歲，不懂什麼是情緒勒索，只盼望孩子回來相聚。他整理財產，之前投資的土地，包括荒廢的芭樂園，以及不到1分的農地，由於位在重劃區，現在以坪計價。賣地獲得上億的現金，阿雄規劃分為4份，3個孩子及他本人各得一份。

獨居孤單的阿雄，計畫等一家人團聚時宣布這項消息。但是太太走後，孩子很少聯絡，頂多到中部旅遊路過老家，進來打個招呼，或是久久打電話來問候。阿雄心想，孩子年節總應該會回來祭祖吧。但舊曆年、端午節、七月普渡、中秋節、重陽節，很快過去，都沒有盼到一個孩子回家。

不留家產給兒女，餘生為自己好好過

阿雄經常思念孩子，找了一個連續假期自己到台北去。大兒子很高興地招待父親，帶他四處遊覽，問題是兒子與媳婦不停的爭執，阿雄夾在當中很不舒服。二兒子的家是智慧住宅，大門、電視、冰箱、烤箱、空調全部要按鍵。阿雄不是按錯號碼，進不了房子，就是深更半夜誤觸保全，警鈴大作。

他最後去女兒家，享受女兒的料理，總算找回過往的回憶，可惜女兒要上班，也要顧小孩，阿雄不敢太麻煩她，只好摸摸鼻子回到台中。

原本決定一個人獨居的阿雄終於想通了，把原計畫要給孩子的現金全數捐給醫院作失智照護，再替自己報名參加熟齡相親，並到社區學苑去上課兼交朋友。太太的忌日，阿雄備了祭品，一個人虔誠祭拜，他請求太太同意他的安排，並保佑全家平安。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天





更多幸福熟齡文章

「心梗猝死」三分之二有前兆！胸悶、氣喘、左肩酸麻…心臟權威李源德：危急時刻這樣自救，5件事善待心臟

吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像



