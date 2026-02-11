賣股傳聞讓股價連跌 群聯潘健成澄清：贈與子女、沒有賣！

群聯電子執行長潘健成出面澄清，日前股票異動僅為單純家族贈與。

快閃記憶體控制晶片大廠群聯電子近期因執行長潘健成申報股票異動，引發市場關注。潘健成日前依法申報，將持股贈與3名子女，一度有消息解讀為高層賣股，造成股價波動。對此，潘健成親自澄清，強調是「無辜被錯殺」，並重申對公司營運前景的高度信心。

根據證交所公開資訊，群聯電子執行長潘健成於1月13日依法申報贈與持股。據了解，潘健成是將名下股票分別贈與3名子女，每人34張、合計102張。

不過，近期市場出現高層賣股的揣測聲浪，群聯股價也隨之承壓，從1月底的歷史高點2,465元一路回檔，10日收1,825元、下跌100元，跌幅5.19%，波段跌幅逾25%。

對於外界解讀，潘健成隨後出面澄清，直言群聯「無辜被錯殺」，強調此次申報屬於單純的家族贈與安排，並非出售持股，更與對公司營運前景的看法無關。事實上，潘健成過去一有機會就加碼買進公司股票，對群聯未來發展抱持高度信心。

潘健成指出，從營運面來看，群聯今年開局表現相當亮眼，1月營收繳出「史上最強一月份」的成績，經營團隊對整體營運動能深具信心，也對未來幾年發展相當有信心。他強調，公司長期策略與產品布局方向不變，管理團隊對產業趨勢與自身競爭力都有清楚掌握。 群聯1月合併營收達新台幣104.5億元，月成長20%、年成長190%，為公司歷史單月新高紀錄。其中，控制晶片總出貨量成長強勁、年增 (YoY) 160%，具備高毛利與高技術門檻的工規控制晶片出貨量亦年增近70%。 事實上，企業負責人因家族、稅務或財務規劃進行持股贈與，在公開市場並非罕見。潘健成則重申自己對群聯未來幾年的成長性相當有信心，他呼籲市場回歸基本面，理性看待單一持股申報事件，避免過度解讀。

