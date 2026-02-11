賣股傳聞讓股價連跌 群聯潘健成澄清：贈與子女、沒有賣！
快閃記憶體控制晶片大廠群聯電子近期因執行長潘健成申報股票異動，引發市場關注。潘健成日前依法申報，將持股贈與3名子女，一度有消息解讀為高層賣股，造成股價波動。對此，潘健成親自澄清，強調是「無辜被錯殺」，並重申對公司營運前景的高度信心。
根據證交所公開資訊，群聯電子執行長潘健成於1月13日依法申報贈與持股。據了解，潘健成是將名下股票分別贈與3名子女，每人34張、合計102張。
不過，近期市場出現高層賣股的揣測聲浪，群聯股價也隨之承壓，從1月底的歷史高點2,465元一路回檔，10日收1,825元、下跌100元，跌幅5.19%，波段跌幅逾25%。
對於外界解讀，潘健成隨後出面澄清，直言群聯「無辜被錯殺」，強調此次申報屬於單純的家族贈與安排，並非出售持股，更與對公司營運前景的看法無關。事實上，潘健成過去一有機會就加碼買進公司股票，對群聯未來發展抱持高度信心。
潘健成指出，從營運面來看，群聯今年開局表現相當亮眼，1月營收繳出「史上最強一月份」的成績，經營團隊對整體營運動能深具信心，也對未來幾年發展相當有信心。他強調，公司長期策略與產品布局方向不變，管理團隊對產業趨勢與自身競爭力都有清楚掌握。 群聯1月合併營收達新台幣104.5億元，月成長20%、年成長190%，為公司歷史單月新高紀錄。其中，控制晶片總出貨量成長強勁、年增 (YoY) 160%，具備高毛利與高技術門檻的工規控制晶片出貨量亦年增近70%。 事實上，企業負責人因家族、稅務或財務規劃進行持股贈與，在公開市場並非罕見。潘健成則重申自己對群聯未來幾年的成長性相當有信心，他呼籲市場回歸基本面，理性看待單一持股申報事件，避免過度解讀。
面板廠賣廠傳聞再起，11日市場傳出群創南科五廠將賣給記憶體大廠美光。
電影「世紀血案」號稱，改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻被爆未取得當事人及家屬同意就開拍，爭議延燒，引爆社會撻伐，第一時間參與戲劇的演員們，包括李千娜、黃河等人，相繼道歉之後；昨(10)日晚間選擇...
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導龍頭股台積電（2330）今（11）持續上漲，正式突破1900元大關，續創歷史新高，帶動大盤同步走升，截至1點，加權指數來到3362...
台股金蛇年封關倒數，10日開高走高收最高，以33,072.97點收盤，上漲668.35點，寫歷史新高，三大法人同步買超，...
【時報-台北電】記憶體自2025年九月開始因AI需求引發產供失衡，報價一路大漲，帶旺業界加速擴產，包括南亞科、華邦電都有產能擴充計畫，美光繼接手力積電銅鑼廠後，11日再傳出手拿下群創五廠，透過買廠改廠方式，快速擴大記憶體版圖。 台積電在2024年以171.4億元買下群創南科四廠，讓市場看到面板廠在台閒置廠房的價值，現成高規無塵室省去了建廠時間，讓「資產活化」成為面板廠顯學。而目前產能吃緊的先進封裝與記憶體產業，也因此順利取得加速部署產能的機會，如2024年友達台南科技工業區的兩座彩色濾光片廠、友達晶材在中科后里的部分閒置廠房紛紛賣給美光，2025年底友達也宣布把竹科L3C廠賣給力成。 群創五廠賣廠傳聞不斷，先前曾傳台積電急於擴產，有意先租再買，不過後來因台積電海外大動作擴產，在台灣擴產不具迫切性，因此賣廠計劃告吹。其後傳美光、日月光、矽品都曾去看廠、詢價，不過因為價格、美國對等關稅等諸多考量，使得群創五廠出售一直只聞樓梯響。 雖然還沒找到買家，然而群創2025年宣布因應市場調整產能結構，將逐步關閉旗下的南科五廠，並且把筆電面板、監視器面板和醫療用面板陸續轉往竹南T2廠和南科三廠生產
MoneyDJ新聞 2026-02-10 15:58:30 新聞中心 發佈美股四大指數週一全面上揚，日股今(10)日亦持續走高，加上市場普遍對台積電盤後的10月營收數據持樂觀預期，挹注台股今日開盤就由權王台積電領漲並強拉尾盤，同時智邦、日月光投控持續走高，且前20大權值股多走揚，加上金融股、電子通路及通信網路族群助攻下，激勵加權指數終場收在最高點33072.97，大漲668.35點或2.06%、日K連三紅，改寫歷史新高紀錄，成交量6565.05億元。 軟體、AI晶片類股回神，激勵那斯達克指數站回100日移動平均線、費城半導體指數同步跳高，但隨著關鍵經濟數據即將出爐、投資人謹慎行事，標準普爾500指數終場未能刷新收盤新高。亞洲股市方面，因高市早苗領導的自民黨在眾院選舉大勝的效應持續，激勵日經225指數續衝，終場大漲2.28%；韓股擁外資與機構的買盤支撐，KOSPI指數收漲0.07%。 台股今日持續走高、終場大漲逾660點，順利站上33000點大關。電子股普遍上漲，台積電開高走高，終場以最高價1880元作收、上漲3.58%，欣興、健策、智邦勁揚逾6%，日月光投控、鴻勁、國巨*都走高，且前2
[FTNN新聞網]財務中心／綜合報導受惠於美股強勢表現，美股ETF買氣持續升溫。以人氣表現觀察，元大S&P500（00646）、統一FANG+（00757）與復華S&P500...
（中央社亞美尼亞首都葉里凡10日綜合外電報導）美國副總統范斯今天在社群媒體發布1則形容亞美尼亞人大屠殺為「種族滅絕」的貼文，隨後刪除。這則與美國盟友土耳其立場相左的訊息，據幕僚表示是遭人誤發。
立委徐欣瑩11日下午到國民黨新竹縣黨部登記新竹縣長黨內初選時，提及「如果向陳舊黑金勢力低頭，年底大選新竹縣將面臨民進黨以『肅貪掃黑』為名發動的毀滅性攻擊。」引起副縣長陳見賢陣營不滿，直言初選並非對同黨同志人格攻擊、或對黨內制度加以惡意詆毀的戰場。
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆馬年春節將至，為確保連假期間大眾運輸場站與醫療院所等關鍵場域供電穩定，
48歲魏先生於外院健康檢查時發現約2.5公分腦下垂體腫瘤，尚在評估治療方式期間，突發噁心、嘔吐與呼吸困難等症狀，轉入台北榮總新陳代謝科住院治療。經檢查發現生長激素過高、血糖控制困難，並一度併發感染性敗血症，進一步檢查確認感染源為肝臟膿瘍，在多重內分泌風暴威脅下，新陳代謝科即時給予對症治療，待病情穩定後，由神經外科及鼻科組成手術團隊接手，以經鼻內視鏡手術成功切......
桃園市警察局交通警察大隊10日晚間在蘆竹區文中路一段攔檢酒駕時，失聯近2年的范姓移工駕車因開啟霧燈被攔查，范對自己的身分支支吾吾，因附近就是桃園市專勤隊駐地，警方請其配合查驗身分，果然查出范失聯近2年，除開出3張總和超過7萬2000元罰單，也送專勤隊收容。
受國際政經局勢變化快速，以及AI趨勢發展，帶動台股金蛇年走勢蜿蜒向上，個股表現強弱分歧，德宏為最強黑馬，年度飆漲1,269.75％，南亞科、沛爾生醫-創、華邦電等一共13檔金蛇年漲幅皆超過3倍以上，以記憶體相關族群漲勢最為猛烈。
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股今（11）日迎來金蛇年最後一個交易日，加權指數以33,086.15點開高，最高觸及33,679.44點，截至中午12點50分，持續維持...
金庸取名最常用的一個字，其實早就藏在他的武俠江湖裡。翻開《射鵰》、《倚天》、《笑傲江湖》等經典作品，人物千百位、性格各異，但細看名字，會發現一個耐人尋味的共通點：有一個現實中極少人用來取名的字，卻被金庸反覆運用，而且用得極其精妙。（記者唐家興）
傳出三星將於下周二（17日）起向輝達（NVIDIA）出貨全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM4），用於Vera Rubin平台；相較之下，美光（Micron）意外缺席首波供應商名單，此利空打擊其股價表現，更引發投資人對美光在AI布局競爭力的疑慮。受此衝擊，台廠記憶體族群今日（10日）淪為重災區，多檔個股包括華邦電、威剛、創見、群聯、宜鼎等連袂重挫逾3~5%不等、失守月線大關，走勢相對疲弱。
生活中心／李明融報導農曆新年將至，國人海外旅遊熱情徹底引爆，最新數據顯示，2026年春節期間出境機票預訂量呈現爆發式增長，其中韓國「濟州島」以翻漲超過6倍的驚人數據奪下成長冠軍，躍升為黑馬城市，與日本札幌、福岡及韓國釜山等城市共同領跑春節市場。為了因應這波高峰，桃園機場已提前部署長達18天的疏運計畫，預估總運量將高達274萬人次，並規劃增加179架次加班機，全力投入運能以應對後疫情時代最強勁的海外旅遊需求。
MoneyDJ新聞 2026-02-11 16:55:04 羅毓嘉 發佈群創(3481)持續處分面板生產廠區，逐步將營運焦點轉向FOPLP。消息來源指出，群創擬將Fab 5售予近期對於記憶體產能需求若渴的美光科技(Micron, Nasdaq: MU)，相關資產處分的動態正漸趨明朗化。 群創近年積極處分既有廠區，包括前(2024)年出售南科5.5代廠及子公司群志光電南京廠，而南科5.5代廠亦已出售給台積電(2330)， 對於營運轉型聚焦FOPLP的策略逐步聚焦。 2025年7月MoneyDJ獨家報導群創擬在2026年中關閉南科的Fab 5，該廠產線生產的相關產品包括群創核心的中尺寸面板事業，如monitor、筆電、醫療用面板等將陸續轉往其他廠區。 對此，群創回應，公司對於各項資產配置與營運據點規劃，一向依據整體長期策略、產業趨勢與股東權益審慎評估，如有達到重大訊息揭露
[NOWnews今日新聞]市場11日傳出群創南科五廠可能由美光接手，引發外界揣測面板產能退出後，廠房是否將轉作記憶體相關用途；對此，群創並未證實買家身分，僅強調資產配置會依長期策略審慎評估，若有重大進...
