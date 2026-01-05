賣茶葉可以得標國防部標案？ 工程會主委陳金德最新回應

行政院公共工程委員會主委陳金德（左）、副主委陳為祥（右）5日赴立法院，就「公告修正《政府採購法》，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」進行專題報告，並備質詢。（黃世麒攝）

國防部軍購案先前引發在野立委質疑，包含海軍司令部民國111年伺服器標案及維護案，內容涉及資安與國安業務範疇，得標者竟是茶業公司，資本額僅10萬元，引發議論。國民黨立委洪孟楷今也再度提出質疑指，國防部長顧立雄先前動怒稱只要能履約，不用管公司名字、登記在哪，工程會對於此講法能認同嗎？對此，工程會主委陳金德表示，站在政府立場，也呼籲政府採購機關，在採購合約時候，應該更加強調廠商所需要服務的專業。

交通委員會今邀請行政院公共工程委員會主任委員、交通部、國防部、法務部、司法院、勞動部及行政院主計總處就「公告修正《政府採購法》，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」進行專題報告，並備質詢。

洪孟楷在今日質詢時指出，有關國防部最近的相關採購，顧立雄動怒說20年規定一樣，不用管公司名字、登記在哪，只要能履約，對於此講法能認同嗎？工程會認同這樣說法嗎？陳金德回應，這是公司登記問題，要問經濟部。洪進一步質疑，這是採購問題，買炸藥軍火可是搖身一變，在2024年以前都不是做這些本業，突然間賣馬桶也可以幫忙買軍火？

陳金德對此則說，關於公司法登記營業項目，如果有需要精進請經濟部提出，站在政府立場，也呼籲政府採購機關，在採購合約時候，應該更加強調廠商所需要服務的專業；洪孟楷則再追問，專業認定在哪邊？

陳金德回應，採購機關確實可要求廠商一些「實績」、評估廠商履約能力，這部分工程會會研究。

