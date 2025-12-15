「賣茶葉的」標到國防部伺服器案 藍委再爆

軍方採購案再出現奇怪案例，藍委再爆料，高雄一家資本額10萬的茶葉公司得標國防部伺服器維護案。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）





軍方採購案再出現奇怪案例，藍委再爆料，高雄一家資本額10萬的茶葉公司得標國防部伺服器維護案。《EBC東森新聞》追蹤這間「鴻璋茶業」，原本只是賣食品茶葉，後來變更營業項目，增加電腦資安，開始參加政府標案。前負責人黃鴻鈞劣跡斑斑，曾因偽造資格被立法院拒絕給付，業者提告敗訴。不過現任負責人林姓女子出面回應，所學是資管背景，也都按照採購規定投標。

藍委再爆，10萬資本額的茶葉公司得標國防部伺服器標案，質疑賣茶的怎麼維護國家安全。立委（國）王鴻薇：「他還可以標到我們兵推系統維護案。」

廣告 廣告

得標的鴻璋茶葉108年設立，負責人黃鴻鈞營業登記項目是茶葉食品批發，110年底才向經濟部變更營業項目，新增資訊電器電腦設備安裝。隔年負責人換成林怡君，茶葉公司搖身變成軟體資安公司，接著就開始標到國防部標案。

被質疑資本額才10萬的小公司能標到國防安全採購，鴻璋茶業負責人出面了。鴻璋茶業負責人林怡君：「公開招標我去，它金額對了就可以做了啊。」

林姓女子強調，她念資訊管理科系畢業，向黃鴻鈞盤下鴻璋茶葉，才開始學茶葉銷售以及投標政府標案，包括這個月開標的網路設備維護，以及高雄市府、嘉義台南警局相關伺服器維護案，未來資訊業務由另一家電腦公司負責，茶葉則以「榮町茶業」招牌經營。但王鴻薇痛批鴻璋根本不具專業性。

立委（國）王鴻薇：「他們去告韓國瑜，就是為什麼立法院不願意付錢給他呢，欠缺契約要求的專業能力，而且還要被告就是要立法院自己去解決網路系統的設定問題。」

鴻璋茶業負責人林怡君：「我就做好我自己的事情，然後他們想質疑，他們就去保持質疑，我不可能讓每個人都相信我。」

至於鴻璋茶葉前負責人黃鴻鈞，曾被花蓮地檢、南藝大提告，他陸續成立鴻鈞、鈞威、鈞立科技等公司，都是電腦資安相關，地址登記在三民區建國路巷內，實際這裡是車床工廠。

前鴻璋茶業負責人黃鴻鈞叔叔：「（黃鴻鈞）那是我侄子。」

鴻璋茶葉即便負責人換了，但前負責人有偽造廠商資格投標及判刑紀錄，卻沒被列入黑名單，也難怪會被外界質疑。

更多東森新聞報導

行政院不副署《財劃法》 林濁水：太怪了

若不副署遭提不信任案 卓揆：畢生的民主勳章

卓拒副署財劃法！民眾黨7點聲明轟：比獨裁者還獨裁的體制

