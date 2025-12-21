「賣菜脯」養大音樂家族 布袋工廠再度舉辦感恩音樂會

民視新聞／綜合報導

嘉義縣的布袋鎮是菜脯之鄉，全台百分之80的菜脯，都來自這邊，可說是當地重要的經濟來源。其中這間工廠，就是靠菜脯把五個孩子養大，而且還全都攻讀音樂，老大在多年前，從美國拿到音樂碩士返台，接手父親的事業，開始在自家工廠舉辦感恩音樂會，今年邁入第五年，愈來愈盛大，將古典樂帶入偏鄉地區。

小提琴，中提琴，低音提琴一字排開，宛如一個小型的弦樂團，他們是一家五姐弟，演奏的地點很特別，是自家的菜脯工廠。從熟耳能詳的台灣民謠和到優美古典樂，鐵皮工廠瞬間變成了音樂廳。

會場的佈置也很特別，不是花束，而是蘿蔔。嘉義縣布袋鎮是菜脯的故鄉，產量占全國八成，菜脯可說是當地的經濟命脈，邱家做菜脯已有百年歷史，目前傳到第五代，大姐邱沛臻在五年前接下家業，她可是美國懷俄明州州立大學的音樂碩士，拉提琴的手，也能開堆高車和搬貨，接手祖傳產業後，誓言要將音樂與菜脯做結合，開啟了蘿蔔音樂會，如今已經邁入第五年，愈來愈盛大，連嘉義在地的管樂團也來共襄盛舉。

把古典音樂帶進偏鄉，帶進普羅大眾的身邊，菜脯音樂會打破藩籬，讓人看到不一樣的傳統產業家庭和音樂會。

