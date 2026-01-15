賣菸也可賣子彈 軍購亂象頻傳民眾如何心安

國防採購一再引發爭議，辯才無礙的國防部長顧立雄堅稱不必管承包商叫什麼名字、登記在哪裡，不僅傲慢更是對國家安全的輕蔑。而引人側目的得標案接二連三，立委馬文君揭露最新的國防部採購奇聞；一間原經營菸酒、五金零售的公司，又很巧地在去年六月變更營業項目後，不到半年就拿下軍備局9公厘手槍彈、高達4550萬元的標案。民進黨政府採購屢創驚奇，攸關國防，民眾實難心安。

菸酒、五金零售業者可以賣子彈，這類隔行如隔山卻能輕易跨界奪標的案例，似乎已成民進黨政府採購的系統性規律。攤開近期的國防標案名單，簡直是各行各業雨露均霑。從台南起家的福麥公司，本業原本是室內裝修，竟能跨越極高的專業門檻，精準取得高熔點炸藥（RDX/HMX）等軍事管制物資貨源；經營鞋業零售的大石國際，搖身一變成為軍火專家，拿下關鍵的子彈底火標案；而高雄的鴻璋茶葉，十年內同一地址三家公司輪番上陣，竟能承包涉及高度機敏資安的國防部與海軍伺服器標案。

有人聲稱自己是高竿的斜槓專家，但更多的是變更登記即得標的巧合，讓原本嚴肅的國防戰備演變為一場令人質疑的分贓大戲。國防部長顧立雄雖強調「只要有登記，符合招標規定就能投標」，但在國際軍購標準中，這種邏輯難以立足。

在民主法治國家，軍事採購的嚴謹度通常是普通採購的數倍。對比美、歐先進國家，其採購邏輯與台灣有一定的落差。以美國國防部為例，對於彈藥或資安標案，廠商必須經過極其嚴苛的「資格預審」，具備長期的專業紀錄與產能查核；涉及敏感物料的廠商負責人更須通過「安全查核」，確保背景清白且無外國勢力滲透。

反觀台灣，國防部竟容許毫無背景的五金商、裝修商承攬攸關官兵性命的彈藥標案。當福麥公司能買到政府買不到的炸藥時，國防部難道不曾懷疑其貨源是否涉及國際黑市，甚至是被敵對勢力滲透？這種「只要形式合法，不論專業與否」的採購文化，如何說服社會。

更啟人疑竇的是部份外包標案是軍備局兵工廠已有量能自製、甚至曾大量外銷的項目。據報導，軍備局205廠剛完成擴廠，自製成本每顆鋼心彈僅需 14.4 元，外購價格卻飆升至 18.8 元，難怪在野黨立委要質問這中間4塊錢的價差去哪？捨棄專業自製、轉向門外漢外採購的邏輯，國防部如何自圓其說？

如果五金行提供的子彈發生膛炸，誰來負責？如果茶葉行維護的伺服器留有後門，國軍情資外洩，誰能補償？當權力者一邊高喊備戰以避戰，大張旗鼓推動軍備競賽，一邊卻將國防預算當作酬庸或利益輸送的提款機時，這對那些在第一線忍受高壓、捍衛和平的基層官兵而言，是何等諷刺？

愛台灣並非盲目支持軍購，而是應該嚴格監督採購安全與合理性。我們反對無止盡的軍備競賽，更反對假借國防之名、行分贓之實。當裝修公司、茶葉行、菸酒五金店都能在國防標案中分一杯羹，不僅財政紀律令人質疑，國家防衛更是令人不安。

