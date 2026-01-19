賣蔥油餅也在神壇執事！新北男與妻遭逆子殺害 最後身影曝光

監視器錄下廖男騎車返家的最後身影。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲一對賣蔥油餅的夫妻，前天（17日）晚間被長期啃老的逆子殘忍連砍10多刀殺害，而如今另一段廖姓老父親的最後身影曝光，他平時除開小貨車在三重賣蔥油餅外，每週二、四、六，更在住家約10分鐘的路程，與表妹主持神壇，案發當天廖男就是在宮廟服務完信眾，獨自騎車返家，才剛返抵家門不久就遇害，令人不勝唏噓。

據悉，67歲廖姓丈夫與75歲許姓妻子，夫妻倆約莫每天10點出門，駕駛貨車到三重仁愛街販售蔥油餅，賣完就收攤返家，廖男平日還與陳姓表妹在蘆洲長安街主持神壇，主奉阿立祖、太上老君、觀世音菩薩，每週二、四、六在神壇為信眾服務。

廣告 廣告

而監視器也錄下廖男最後身影，17日晚間8時許，在宮廟服務完信眾，沒想到，廖男騎車返家後，就遇上逆子冷血持刀攻擊，儘管曾嘗試抵禦，但最終仍身中24刀，妻子則身中13刀，雙雙倒臥血泊身亡。

監視器錄下案發當天夫妻倆做完生意返家身影。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

重新橋死亡車禍！男載友急切撞死婦 車禍畫面掀熱議

啃老逆子殺害蔥油餅夫妻！ 鄰居曝：曾聽到喘息聲

蔥油餅夫妻遭啃老逆子冷血殺害 房東不捨：他們人很好

