賣蔥油餅兼神職人員 夫婦月休4天養家疑遭「毒」子殺害

疑似被兒子殺害的這對夫婦，平常經營蔥油餅攤，周一到周六都會開著小貨車，從蘆洲到三重擺攤，被顧客評為銅板美食，在當地小有名氣，案發之後不少人湧入GOOGLE評論留言哀悼，感嘆以後吃不到了！而其實廖姓死者還和表妹經營宮廟，擔任神職人員，每周3天晚間供信眾問事，身兼多職養家。至於涉有重嫌的廖姓兒子，有毒品前科，平常遊手好閒在家啃老，鄰居也鮮少看到人。

YT頻道27度公寓VS.廖姓老闆說：「老闆，我想請問一下，你們做多久了(35年)，35年真的是他，我沒認錯，我10幾年前住在碧華街的時候有買過。」一開店生意源源不絕，老顧客忘不了這一味，後車斗打開煎爐設備一應俱全，老闆和老闆娘埋頭苦幹，雙手幾乎沒停過，明明已經到了退休年齡，卻仍勤奮工作賣蔥油餅。

附近店家說：「前兩天有來啦，是禮拜五還禮拜六我不太記得，他有來買便當。」蔥油餅一片25元薄利多銷，是在地小有名氣的銅板美食，就連事發當天上午，夫婦都還像平常一樣營業，勤奮工作起早貪黑，周一到周六都開著貨車，從蘆洲到三重擺攤。附近店家說：「之前好像他媽媽(許姓婦人)受傷，(兒子)有來幫忙過，但是沒什麼印象啦。」

含辛茹苦將兒子拉拔長大，沒想到這回雙屍命案，兒子涉有重嫌，據了解36歲的嫌犯，是家中獨生子無固定工作，曾經有毒品前科，平常宅在家沉迷線上遊戲，連鄰居也鮮少見到人，手拿線香和令旗口中念念有詞，進行道教祭祀儀式，廖姓死者也和表妹經營宮廟擔任神職人員，每周三天晚間供信眾預約問事，17日晚間廖姓死者結束宮廟儀式後騎機車離開，也在監視器中留下身影。

附近鄰居說：「有時候我們這邊有人要停車都跟他借，他們夫妻都很好，就說你們停沒關係。」擺攤用的小貨車還停在住家旁邊車格，裡頭留有烹飪用具，但如今再也出不了攤，據了解新北市社會局，不曾收到相關家暴通報，卻發生憾事，死者夫婦身兼多職養家，卻慘遭啃老兒殺害，令人不勝唏噓。

