賣蔥油餅逾30年 蘆洲夫婦遭獨子狠砍37刀喪命

老夫婦開著餐車，賣了30多年的蔥油餅，沒想到卻被親手養大的獨子 殺害 ，雙雙喪命。檢警試著從現場還原，兩夫婦全身被砍37刀，嫌犯則是毫髮無傷，懷疑兩老根本沒打算反擊。另外法醫高大成也說，媽媽血跡是乾的，爸爸是濕的，因此先被砍殺的高機率是媽媽，但這說法跟嫌犯「先砍爸爸」的說詞完全不符。

拿著一大塊餅皮下鐵鍋，老闆熟練地翻面，香噴噴的蔥油餅出爐，老闆娘接手切塊裝袋，夫婦倆的小貨車蔥油餅，飄香超過三十年，老饕吃過都讚不絕口，兩老辛苦靠蔥油餅養大獨子，沒想到最後卻命喪獨子刀下，移送到分局。

記者VS.廖姓凶嫌說：「(會不會過意不去)，(為什麼要痛下毒手)。」狠砍雙親37刀，對比廖姓嫌犯身上一點傷都沒有，父母則是身中37刀，警方研判沒反擊選擇奪刀，也或是念在親情賭兒子不敢動手，廖姓老翁傷勢包含後腦雙手手肘，左手更被砍傷多刀，全身20多處刀傷，而婦人頭部明顯凹陷，背部雙手，全身10多處刀傷，疑似嫌犯先以重物攻擊媽媽，父母出手阻止後，嫌犯再拿出預藏的利器砍殺。

法醫高大成說：「血跡會那麼多，大概就是因為砍的沒有到要害，但是出血量很多，他(嫌犯)媽媽都是用右手，都是右手被砍的，他媽媽沒反抗，好像是害怕，所以手伸出去這樣，爸爸不是，是用左手去擋，右手要去奪刀還什麼的。」砍殺順序說詞詭，嫌犯聲稱他持利器先攻擊爸爸，再砍媽媽，但鑑識發現爸爸血跡是濕潤的，媽媽血跡已乾說詞不符。

法醫高大成說：「我們從現場研判，當然是，媽媽血比較乾，所以媽媽是先流血的，不一定先死，但一定先流血，他(嫌犯)爸爸是後面才被砍的，他殺昏了頭，他根本先殺誰，自己也不知道。」嫌犯狡猾甚至說謊成性，無奈一手養大他的父母，最後無法安享晚年。

