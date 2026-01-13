賣越多賠越多？電商手續費狂漲賣家嘆「變剝皮」 數發部這樣說

知名電商平台今年推出新方案，然而手續費不斷調漲讓不少賣家直呼吃不消。（示意圖，資料照）

電商平台競爭激烈，但傳出國內最大電商龍頭之一今年起又調漲成交手續費，還強制要求參加免運活動、要求賣家分攤運費，若一沒注意選錯方案，總抽成可能超過20%，甚至還有人出現入帳金額是負數！相當於賣一單、賠一單，賣家感嘆被剝好幾層皮，認為應該立法納管，而數發部也做出解釋。

手續費層層疊加！賣家嘆不堪負荷

《TVBS》報導，有電商賣家向立委辦公室控訴，平台幾乎每半年或一年就會調整各類名目的費用，抽成比例不斷增加讓他們不堪負荷。

根據賣家指出，目前最新的抽成包括成交手續費5.5%、金流服務費2.5%（今年起漲0.5%），今年起又強迫參加全站免運活動，另外較長備貨的商品也要被懲罰2%，若被退貨還要負擔約45至60元運費，相當3、4%，林林總總加起來少則14、15%，有時候總抽成數甚至超過20%。

平台新規定 賣家誤入利潤全泡湯

該平台去年底曾向賣家公告，若未在指定時間報名參加方案，他們會主動將賣家加入今年1月1日起開始的「方案2」，全店每筆訂單收取60元。這筆費用主要用在他們自己的物流，但就算你沒有用這個物流而選了這個方案，還是會被收取此費用。

很多賣家還搞不懂規則或沒有選好方案，莫名其妙被主動加入這個強制活動，導致訂單進帳金額被層層扣掉後，實際進帳已經所剩無幾，臉書社團上許多賣家哀嚎利潤根本被吃光光。有人賣低單價的商品，扣除手續費和運費後，到手的根本不敷成本，甚至還有人分享，在扣掉所有手續費和運費後，該筆訂單的進帳金額竟然是負的，等於出了貨還要付錢給平台，若取消訂單則會被記點；即使緊急調整方案，10幾%的各項手續費仍讓賣家們吃不消。

成交手續費逐年攀升讓賣家直呼吃不消。（讀者提供）

數發部指電商抽成無法可管 平台稱將蒐集賣家意見

《TVBS》報導，賣家群組不少人抱怨該電商平台的條款是霸王條款，讓他們難以忍受，希望政府可以訂定專法來管理。而數發部則說明，電商平台的抽成部分目前沒有法規可管，尊重市場機制。

當事電商平台則回應表示，提供免運的賣場業績通常比沒提供的高出四成，今年實施全平台免運後，訂單數和交易金額也有明顯成長。他們強調會重視賣家的經營彈性與長期發展，會持續蒐集賣家意見，滾動式檢討並修正相關方案。

