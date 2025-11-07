賣身分證號碼賺1千！網曝悲慘下場 今尾數「4、5」登記普發1萬

普發1萬分流登記入帳，今天（11月7日）輪到身分證尾數「4、5」的民眾登記。圖／攝影陳儷文

小確幸「普發1萬」已經從前天（11月5日）開始分流登記，登記的時候需要雙證件。但是，日前有不明團體在台北市龍山寺錢買民眾的雙證件影本，一個人頭賣出可以賺到1千元；有網友認為這是陷阱，可能賺了1千元小錢，但是普發1萬會被別人領走。另外，普發1萬今天（11月7日）進入第3天，輪到身分證尾數「4、5」的民眾登記，但若是錯過登記日期也不用擔心，11月10日起不分身分證尾數，都可以登記。

圖文作家「我在路上碰到藍鳥」在臉書粉絲頁發文表示，普發1萬已經開始登記了，他想到前幾天在龍山寺外面有團體花1千元買民眾的雙證件影本，吸引了大批民眾賺這個1千元，然後會發生什麼事呢？網友看後紛紛留言表示「不知道過幾天會不會出現有人在靠要登記失敗」、「有雙證件影本了，數位開戶一下，錢一拿到馬上轉出，花1千賺9千。那些傻子再來怪政府讓詐騙橫行」、「為了1千損失1萬的概念」、「笑死，這根本說是社會實驗都不為過」、「開個轉帳功能1萬下來馬上轉出，連提款卡都不用辦」。

日前有團體在龍山寺外向民眾買個資。圖／鏡報

提醒民眾，必須依政府規定管道領取，也不要隨意把各資洩漏給其他人。普發1萬今天輪到身分證尾數「4、5」的民眾登記，除了「登記入帳」的方式之外，還有「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」共五種方式可領取。若是ATM領現及郵局臨櫃領現開放時間，預計分別於11月17日及11月24日開放。

本次普發現金適用直接入帳方式之對象，比照2023年普發現金，包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，該類民眾不用做任何登記或申請動作，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶。



