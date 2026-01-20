賣近4千只拿750元！外送對帳單曝 苦主嘆：幫平台賺年終

許多店家會透過外送平台希望能擴大客源、增加營收，不過近日有一名雞蛋糕店業者分享撥款明細，14筆訂單銷售3715元，扣除雜支卻只剩750元，讓他無奈大嘆「到底在幹嘛？」，同時釣出許多苦主。

雞蛋糕店老闆分享外送平台撥款明細，引發網友熱議。（示意圖／中天新聞）

一名網友在Threads發文分享，外送平台Uber Eats的撥款金額，從截圖中可見，他在平台上完成14筆訂單銷售，總計3715元，不過扣除平台費、廣告費、雜項等金額，實際只得到750元，讓他無奈直呼「看到撥款金額真的笑出來，只能說我到底在幹嘛？」

貼文發布後，網友紛紛留言表示，「不要下廣告！很重要，還有定期去檢查是否被偷開廣告」、「賣3700多，只賺到750？這個根本做身體健康的⋯賺的都給別人了」、「幫平台賺年終」、「想不出名目來剝削，只好掛雜項嗎？」、「曾經跟朋友一間開了間飯卷店，外送的利潤真的可憐到連便當都吃不上，扣完一切，一根淨利1塊錢」。

另有網友指出，「有技巧的打廣告+調整金額，再多問問一些前輩吧，不然怎麼有些店一地址開三個Uber Eats還賺爛」、「有下廣告基本上都領連一半都沒有」、「有策略的下廣告，弄清楚邏輯，還是可以小賺一點貼補家用」。

